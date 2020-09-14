أبو الغيط: واثق من أن "التطبيع" الأخير لن يؤثر على الإجماع العربي بشأن فلسطين





تأتي تصريحات أبو الغيط بعد توجه بعض الدول العربية في الخليج إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مما زاد في تعميق الخلافات العربية العربية ورفع مستوى التوتر بين عدد من الدول الأعضاء في الجامعة العربية.



وقال أبو الغيط في تصريحاته صباح الاثنين، بمقر الجامعة العربية في القاهرة: "بغض النظر عن اللغط الذي حدث حول مصير مشروع قرار بعينه" في إشارة إلى اجتماع 9 أيلول/ سبتمبر الجاري، على "وجود عامل مشترك يجمع بين كافة الدول العربية.. ويتمثل في ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت منذ 4 حزيران/ يونيو 67 وخروج الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وذات السيادة الي النور علي كامل هذه الأراضي بما فيها القدس الشرقية حتى يتحقق السلام".



يذكر أن الجامعة العربية فشل أعضاؤها في التوافق على مشروع قرار فلسطيني يقضي برفض اتفاق التطبيع المبرم بين الإمارات العربية المتحدة وتل أبيب. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في رد فعل غاضب الاثنين إن ما يحدث "هزيمة لمؤسسة الجامعة العربية، التي لم تعد جامعة بل مفرّقة" وإن السلطة الفلسطينية تدرس مراجعة علاقتها بهذه الهيئة.



رام الله - دنيا الوطنقلل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من أهمية آثار قرارات التطبيع العربية الأخيرة مع إسرائيل، على وحدة الصف العربي.وقال أبو الغيط: "أنا على ثقة من أن التطورات التي تشهدها المنطقة مؤخرا، وبالذات ما يتعلق منها بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، لن تؤثر على الإجماع العربي بشأن حتمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية كاشتراط أساسي لكي يتحقق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط "، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).