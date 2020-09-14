إغلاق بلدية نابلس بعد إصابة موظف بفيروس (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قرر رئيس بلدية نابلس، سميح طبيلة، اليوم الاثنين، إغلاق مبنى البلدية، وعدم استقبال المراجعين والزوار، بعد اكتشاف إصابة أحد موظفيها بفيروس (كورونا).



وقال طبيلة في بيان صادر عن البلدية، الواقعة شمالي الضفة الغربية المحتلة: إن الإغلاق، جاء بعد ظهور حالة إصابة بفيروس (كورونا) لرئيس قسم العطاءات والمشتريات في البلدية، ومن أجل التأكد من عدم وجود حالات أخرى.



ويشمل الإغلاق المبنى الرئيس لبلدية نابلس، ويستمر حتى صباح بعد غد الأربعاء، في حين يستمر العمل كالمعتاد بمركز شحن عدادات المياه في قاعة الجباية.



وطلب طبيلة من جميع المخالطين للموظف المصاب، التوجه فوراً إلى مركز الفحص؛ للتأكد من عدم إصابتهم.