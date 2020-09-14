الصين تعلن عن قواعد جديدة تنظم دخول الشركات المالية القابضة للسوق

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

كشف مجلس الدولة (مجلس الوزراء) الصيني، يوم الأحد عن قواعد جديدة لتنظيم دخول الشركات المالية القابضة إلى السوق.



وتطلب اللائحة الجديدة من الشركات غير المالية أو الكيانات المؤهلة الأخرى، التي تتحكم في مؤسستين ماليتين على الأقل

تمارسان الأعمال التجارية في القطاعات المالية، التقدم إلى بنك الشعب الصيني والحصول على الموافقة منه لتأسيس شركات مالية قابضة.



وتهدف هذه الخطوة إلى سد الثغرات التنظيمية وتعميق الإصلاحات المالية وسط جهود للحفاظ على نظام السوق وتقليل المخاطر وتعزيز الدعم للاقتصاد الحقيقي، وفقا لإشعار صادر عن مجلس الدولة.



وتحدد اللائحة، التي ستدخل حيز التنفيذ في أول نوفمبر من هذا العام، القواعد الخاصة بمجموعة واسعة من القضايا المتعلقة

بدخول الشركات المالية القابضة إلى السوق، بما في ذلك رأس المال المسجل والمساهمين والمراقبين الفعليين وتجديد رأس المال وإدارة المخاطر.