التجمع الإسلامي النقابي يُرحب بحالة التوافق في مواجهة التطبيع

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رام الله - دنيا الوطن

رحب التجمع الإسلامي النقابي الفلسطيني (تآلف) بحالة التوافق النضالي الفلسطيني في مواجهة الهرولة العربية للتطبيع مع دولة الاحتلال، ويبارك تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية.



ودعا التجمع الإسلامي النقابي الفلسطيني (تآلف) كافة القوى والتنسيقيات والمؤسسات المهنية والنقابية والتجمعات المطلبية إلى الانخراط الواسع في برنامج العمل الوطني، الذي أعلن عنه البيان الأول للقيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية.



وأضاف: "على مدار سنوات النضال الفلسطيني ومراحل صراعه المشرف مع المشروع الصهيوني، جسدت الحركة النقابية والمهنية عموداً شامخاً اتكأت عليه مجاميع النضال والتحمت في بنيته أذرع الأطباء والمهندسين والمعلمين والعمال والمحامين والزرّاع والصنّاع بأيدي المناضلين والمقاتلين دفاعاً عن شعبنا وكرامته وحقه بالحرية والتخلص من الاحتلال".



وتابع: "نرى في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية الذي ترتب على لقاء القوى والفصائل الفلسطينية في لقاء الأمناء العامين، الذي عقد في رام الله وبيروت الأسبوع الماضي، عودة أصيلة لمسارات الفعل النضالي الميداني الموحد، الذي ضرب فيه شعبنا أروع الأمثلة في كافة مواقع العمل والصمود".



وأكد التجمع على ضرورة التفاعل مع البرنامج النضالي الإجماعي، الذي تديره القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، باعتباره مشروع الشعب الفلسطيني البطل لتصليب جبهته الداخلية وتعزيز صموده أمام الانهيارات المتوالية في الصف العربي، الذي يهرول نحو دولة الاحتلال.