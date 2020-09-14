المباحث العامة تضبط مسروقات طبية من مجمع الشفاء الطبي

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت المباحث العامة- قسم المباحث الطبية في محافظة غزة، كمية من المستلزمات الطبية، بعد سرقتها من مجمع الشفاء الطبي وهي عبارة عن (42) كرتونة جونتات (Gloves) وألقت خلالها القبض على السارق.



وقالت المباحث: إنها تلقت اتصالاً هاتفياً، يفيد بمحاولة أحد الأشخاص بيع مستلزمات طبية (جونتات) بالقرب من مفترق العيون غرب مدينة غزة".



وأضافت: "تم إلقاء القبض على المدعو (أ. ح- 44 عاماً) من سكان محافظة غزة، وتحريز الكمية المضبوطة بحوزته، وعددها (42) كرتونة والمقدرة قيمتها بــ 1500 شيكل".



وبيّنت المباحث، أن المذكور، أقر بواقعة السرقة، وقيامه بسرقة المستلزمات الطبية من أحد مخازن الأقسام داخل المستشفى، خلال مرافقته لوالده المريض.