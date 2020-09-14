شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني: استقرار مؤشر أسعار المستهلك "جدول غلاء المعيشة"

الإحصاء الفلسطيني: استقرار مؤشر أسعار المستهلك "جدول غلاء المعيشة"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن 
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03% خلال شهر آب 2020 مقارنة مع شهر تموز 2020، بواقع 0.29% في القدس، وبنسبة 0.20% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08% في الضفة الغربية.

ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين، بشكل أساسي لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.83%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 2.78%، وأسعار البطاطا بنسبة 2.40%، وأسعار الغاز بنسبة 1.84%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 6.48%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 1.78%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 0.53%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 0.44%.

وارتفعت أسعار الدجاج لتصل بالمتوسط الى 13 شيقل/1كغم في فلسطين، كما ارتفع سعر البطاطا ليصل بالمتوسط إلى 3 شيقل/1كغم، بينما انخفض سعر البيض الى 14 شيقل/2كغم، وسعر الموز ليصل الى 6 شيقل/1كغم، ووصل سعر التفاح الى 7 شيقل/1كغم، كما انخفض سعر كل من البندورة عناقيد حبة كبيرة والبصل الى 3 شيقل/1كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر آب 2020 مع شهر آب 2019، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 2.42%، بواقع 2.67% في الضفة الغربية، وبمقدار 2.10% في قطاع غزة، وبمقدار 0.45% في القدس.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 0.29% خلال شهر آب 2020 مقارنة مع شهر تموز 2020، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 18.72%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 13.61%، وأسعار الغاز بنسبة 2.06%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.92%.

وارتفعت أسعار الأرز بنسبة 1.45%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 0.68%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 6.06%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.78%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 1.42%.

وارتفعت أسعار البطاطا الى 3 شيقل/1كغم، وسعر كل من الموز والبندورة عناقيد حبة كبيرة لتصل الى 6 شيقل/1كغم في القدس، كما ارتفع سعر الكوسا الى 9 شيقل/1كغم، وسعر الخيار الى 5 شيقل/1كغم، وسعر التفاح الى 10 شيقل/1كغم، بينما انخفض سعر البصل الى 3 شيقل/1كغم، وسعر الدجاج الى 18 شيقل/1كغم، وسعر البيض الى 23 شيقل/2كغم.

ارتفاع ملحوظ على أسعار الدجاج في قطاع غزة

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.20% خلال شهر آب 2020 مقارنة مع شهر تموز 2020، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 6.98%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 4.51%، وأسعار الغاز بنسبة 1.51%.

وارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.25%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 6.87%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 2.56%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 2.55%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.58%.

وسجلت أسعار الدجاج في قطاع غزة ارتفاعاً لتصل في المتوسط الى 13 شيقل/1كغم، في حين انخفض سعر البيض ليصل الى 9 شيقل/2كغم، وسعر الموز الى 5 شيقل/1كغم، والتفاح ليصل الى 6 شيقل/1كغم، ووصل سعر كل من البطاطا والبصل الى 2 شيقل/1كغم.

تراجع ملحوظ على أسعار البيض في الضفة الغربية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08% خلال شهر آب 2020 مقارنة مع شهر تموز 2020.

ونتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار البيض بمقدار 6.34%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 2.52%وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 1.80%، على الرغم من ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 2.43%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.97%، وأسعار الغاز بنسبة 1.97%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 1.73%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.34%.

وانخفضت أسعار البيض في الضفة الغربية** لتصل الى 15 شيقل/2كغم، كما انخفض سعر الخيار ليصل الى 3 شيقل/1كغم، ووصل سعر البندورة عناقيد حبة كبيرة الى 4 شيقل/1كغم.

كما بلغ سعر كل من الكوسا والموز 6 شيقل/1كغم، وبلغ سعر التفاح 8 شيقل/1كغم، بينما ارتفعت أسعار الدجاج لتبلغ بالمتوسط 12 شيقل/1كغم، وسعر كل من البطاطا والبصل ليصل الى 3 شيقل/1كغم.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية: ندعو (أونروا) لأخذ تحذيرات المنظمات الدولية على محمل الجد

الديمقراطية: ندعو (أونروا) لأخذ تحذيرات المنظمات الدولية على محمل الجد

حسن يوسف: البيان القيادة الموحدة رسالة لشعبنا ولأمتنا بأننا منحازون لقضيتنا الفلسطينية

حسن يوسف: البيان القيادة الموحدة رسالة لشعبنا ولأمتنا بأننا منحازون لقضيتنا الفلسطينية

التجمع الإسلامي النقابي يُرحب بحالة التوافق في مواجهة التطبيع

التجمع الإسلامي النقابي يُرحب بحالة التوافق في مواجهة التطبيع

المباحث العامة تضبط مسروقات طبية من مجمع الشفاء الطبي

المباحث العامة تضبط مسروقات طبية من مجمع الشفاء الطبي

شاهد: الصحة بغزة تنشر الإحصائية التراكمية لتفشي فيروس (كورونا) بالقطاع

شاهد: الصحة بغزة تنشر الإحصائية التراكمية لتفشي فيروس (كورونا) بالقطاع

حماس تُعلّق على إعلان القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية

حماس تُعلّق على إعلان القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية

تقرير لـ &#34;دنيا الوطن&#34; يُثير غضب نائب رئيس الوزراء ويلوم المشاركين فيه

تقرير لـ "دنيا الوطن" يُثير غضب نائب رئيس الوزراء ويلوم المشاركين فيه

مسيرات رافضة للتطبيع غدا أمام سفارتي البحرين والإمارات في ألمانيا وعدد من المدن الأوروبية

مسيرات رافضة للتطبيع غدا أمام سفارتي البحرين والإمارات في ألمانيا وعدد من المدن الأوروبية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: ندعو (أونروا) لأخذ تحذيرات المنظمات الدولية على محمل الجد

الديمقراطية: ندعو (أونروا) لأخذ تحذيرات المنظمات الدولية على محمل الجد

إغلاق بلدية نابلس بعد إصابة موظف بفيروس (كورونا)

إغلاق بلدية نابلس بعد إصابة موظف بفيروس (كورونا)

حسن يوسف: البيان القيادة الموحدة رسالة لشعبنا ولأمتنا بأننا منحازون لقضيتنا الفلسطينية

حسن يوسف: البيان القيادة الموحدة رسالة لشعبنا ولأمتنا بأننا منحازون لقضيتنا الفلسطينية

التجمع الإسلامي النقابي يُرحب بحالة التوافق في مواجهة التطبيع

التجمع الإسلامي النقابي يُرحب بحالة التوافق في مواجهة التطبيع

المباحث العامة تضبط مسروقات طبية من مجمع الشفاء الطبي

المباحث العامة تضبط مسروقات طبية من مجمع الشفاء الطبي

الإحصاء الفلسطيني: استقرار مؤشر أسعار المستهلك &#34;جدول غلاء المعيشة&#34;

الإحصاء الفلسطيني: استقرار مؤشر أسعار المستهلك "جدول غلاء المعيشة"

حماس تُعلّق على إعلان القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية

حماس تُعلّق على إعلان القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية

مسيرات رافضة للتطبيع غدا أمام سفارتي البحرين والإمارات في ألمانيا وعدد من المدن الأوروبية

مسيرات رافضة للتطبيع غدا أمام سفارتي البحرين والإمارات في ألمانيا وعدد من المدن الأوروبية

منوعات

بالملابس البيضاء.. وصول حنين حسام ومودة الأدهم للمحكمة الاقتصادية

بالملابس البيضاء.. وصول حنين حسام ومودة الأدهم للمحكمة الاقتصادية

ديانا كرزون تدخل القفص الذهبي.. وغياب شقيقتها عن الحفل يثير التساؤل

ديانا كرزون تدخل القفص الذهبي.. وغياب شقيقتها عن الحفل يثير التساؤل

شاهد: محدش يقدر يتريق.. محمد رمضان يرد على أغنية &#34;نمبر 2&#34; لـ(الفيشاوي)

شاهد: محدش يقدر يتريق.. محمد رمضان يرد على أغنية "نمبر 2" لـ(الفيشاوي)

شاهد: سخرية ميس حمدان من بنات مراهقات علي الساحل

شاهد: سخرية ميس حمدان من بنات مراهقات علي الساحل

شاهد: فيفي عبده ترقص على شاطئ البحر على أغنية &#34;بالبنط العريض&#34;

شاهد: فيفي عبده ترقص على شاطئ البحر على أغنية "بالبنط العريض"

&#34;بيطلب فلوس وصور عارية&#34;.. محمد سامي بيبلغ عن مجهول ينتحل شخصيته

"بيطلب فلوس وصور عارية".. محمد سامي بيبلغ عن مجهول ينتحل شخصيته

فيديو وصور: أحمد سعد قبل وبعد عملية نحت الوجه.. شاهدوا الفرق

فيديو وصور: أحمد سعد قبل وبعد عملية نحت الوجه.. شاهدوا الفرق

شاهد: طبيب اسنان يكشف كذب &#34;فاشينيستات&#34; الخليج.. وما يروجن له

شاهد: طبيب اسنان يكشف كذب "فاشينيستات" الخليج.. وما يروجن له

شاهد تفاصيل إصابة الراقصة دينا وإبنها علي.. والسبب؟

شاهد تفاصيل إصابة الراقصة دينا وإبنها علي.. والسبب؟

شاهد: إحالة رضوى الشربيني للتحقيق بسبب &#34;الحجاب&#34;

شاهد: إحالة رضوى الشربيني للتحقيق بسبب "الحجاب"

عربي

على غير العادة.. &#34;أعيان&#34; الأردن قبل انتحابات النواب

على غير العادة.. "أعيان" الأردن قبل انتحابات النواب

حكومة شرق ليبيا برئاسة الثني تُقدم استقالتها لعقيلة صالح

حكومة شرق ليبيا برئاسة الثني تُقدم استقالتها لعقيلة صالح

وصول وزير خارجية الإمارات لواشنطن للمشاركة بالتوقيع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل

وصول وزير خارجية الإمارات لواشنطن للمشاركة بالتوقيع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل

صور أقمار صناعية جديدة تُظهر أثار الغارات الجوية على &#34;منشأة صواريخ سرية&#34; بسوريا

صور أقمار صناعية جديدة تُظهر أثار الغارات الجوية على "منشأة صواريخ سرية" بسوريا