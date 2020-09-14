الإحصاء الفلسطيني: استقرار مؤشر أسعار المستهلك "جدول غلاء المعيشة"



ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين، بشكل أساسي لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.83%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 2.78%، وأسعار البطاطا بنسبة 2.40%، وأسعار الغاز بنسبة 1.84%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 6.48%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 1.78%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 0.53%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 0.44%.



وارتفعت أسعار الدجاج لتصل بالمتوسط الى 13 شيقل/1كغم في فلسطين، كما ارتفع سعر البطاطا ليصل بالمتوسط إلى 3 شيقل/1كغم، بينما انخفض سعر البيض الى 14 شيقل/2كغم، وسعر الموز ليصل الى 6 شيقل/1كغم، ووصل سعر التفاح الى 7 شيقل/1كغم، كما انخفض سعر كل من البندورة عناقيد حبة كبيرة والبصل الى 3 شيقل/1كغم.



وعند مقارنة الأسعار خلال شهر آب 2020 مع شهر آب 2019، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 2.42%، بواقع 2.67% في الضفة الغربية، وبمقدار 2.10% في قطاع غزة، وبمقدار 0.45% في القدس. ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين، بشكل أساسي لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.83%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 2.78%، وأسعار البطاطا بنسبة 2.40%، وأسعار الغاز بنسبة 1.84%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 6.48%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 1.78%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 0.53%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 0.44%.وارتفعت أسعار الدجاج لتصل بالمتوسط الى 13 شيقل/1كغم في فلسطين، كما ارتفع سعر البطاطا ليصل بالمتوسط إلى 3 شيقل/1كغم، بينما انخفض سعر البيض الى 14 شيقل/2كغم، وسعر الموز ليصل الى 6 شيقل/1كغم، ووصل سعر التفاح الى 7 شيقل/1كغم، كما انخفض سعر كل من البندورة عناقيد حبة كبيرة والبصل الى 3 شيقل/1كغم.وعند مقارنة الأسعار خلال شهر آب 2020 مع شهر آب 2019، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 2.42%، بواقع 2.67% في الضفة الغربية، وبمقدار 2.10% في قطاع غزة، وبمقدار 0.45% في القدس. الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 0.29% خلال شهر آب 2020 مقارنة مع شهر تموز 2020، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 18.72%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 13.61%، وأسعار الغاز بنسبة 2.06%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.92%.





وارتفعت أسعار الأرز بنسبة 1.45%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 0.68%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 6.06%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.78%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 1.42%.



وارتفعت أسعار البطاطا الى 3 شيقل/1كغم، وسعر كل من الموز والبندورة عناقيد حبة كبيرة لتصل الى 6 شيقل/1كغم في القدس، كما ارتفع سعر الكوسا الى 9 شيقل/1كغم، وسعر الخيار الى 5 شيقل/1كغم، وسعر التفاح الى 10 شيقل/1كغم، بينما انخفض سعر البصل الى 3 شيقل/1كغم، وسعر الدجاج الى 18 شيقل/1كغم، وسعر البيض الى 23 شيقل/2كغم.



ارتفاع ملحوظ على أسعار الدجاج في قطاع غزة



سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.20% خلال شهر آب 2020 مقارنة مع شهر تموز 2020، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 6.98%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 4.51%، وأسعار الغاز بنسبة 1.51%.



وارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.25%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 6.87%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 2.56%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 2.55%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.58%.



وسجلت أسعار الدجاج في قطاع غزة ارتفاعاً لتصل في المتوسط الى 13 شيقل/1كغم، في حين انخفض سعر البيض ليصل الى 9 شيقل/2كغم، وسعر الموز الى 5 شيقل/1كغم، والتفاح ليصل الى 6 شيقل/1كغم، ووصل سعر كل من البطاطا والبصل الى 2 شيقل/1كغم.



تراجع ملحوظ على أسعار البيض في الضفة الغربية



سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08% خلال شهر آب 2020 مقارنة مع شهر تموز 2020.



ونتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار البيض بمقدار 6.34%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 2.52%وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 1.80%، على الرغم من ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 2.43%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.97%، وأسعار الغاز بنسبة 1.97%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 1.73%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.34%.



وانخفضت أسعار البيض في الضفة الغربية** لتصل الى 15 شيقل/2كغم، كما انخفض سعر الخيار ليصل الى 3 شيقل/1كغم، ووصل سعر البندورة عناقيد حبة كبيرة الى 4 شيقل/1كغم.





كما بلغ سعر كل من الكوسا والموز 6 شيقل/1كغم، وبلغ سعر التفاح 8 شيقل/1كغم، بينما ارتفعت أسعار الدجاج لتبلغ بالمتوسط 12 شيقل/1كغم، وسعر كل من البطاطا والبصل ليصل الى 3 شيقل/1كغم.







رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03% خلال شهر آب 2020 مقارنة مع شهر تموز 2020، بواقع 0.29% في القدس، وبنسبة 0.20% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08% في الضفة الغربية.