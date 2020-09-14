حماس تُعلّق على إعلان القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية

قال القيادي في حركة (حماس) رأفت ناصيف؛ تعقيباً على إعلان القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية: نرحب بإعلان القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية ومواجهة التطبيع، ونؤكد أن الاستمرار في وضع مخرجات مؤتمر الأمناء العامين قيد التنفيذ، هو السبيل لوضع حد أمام مخطط الاحتلال، ومنع تنفيذ (صفقة القرن) وتصفية القضية الفلسطينية.



وقال نؤكد إدانتنا ورفضنا لعملية التطبيع التي تقوم بها بعض الدول العربية مع دولة الاحتلال، متجاوزين الحقوق الفلسطينية، ونرفض أي مبررات يتم سوقها لتبرير العلاقة مع دولة الاحتلال، وادعاء أن ما يتم من تطبيع يأتي في باب الحرص على الحق الفلسطيني، وإن هذا الادعاء ما هو إلا دعاية سخيفة لا قيمة لها، فمسار التطبيع يرفضه كل الفلسطينيين مجتمعين وموحدين.



وتوجه بالتحية لشعب البحرين الأبي، الذي خرج بمظاهرات رفضاً لاتفاقية التطبيع، ونطالب بقية الشعوب العربية بإعلاء صوتها، برفض هذه المسار المتخاذل، فالاحتلال الغاشم ما زال يسرق الأرض، ويعتقل الآلاف من أبناء شعبنا وبناته، ويُهوّد القدس، ويفرض عليها الأسرلة، ويمنع المؤسسات الفلسطينية من العمل فيها، ويهدم البيوت، ونتساءل مع كل هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، كيف تقبل الدول التي تجمعنا فيها وحدة الدين واللغة والعروبة والتاريخ المشترك، بأن تقيم علاقات طبيعية، وتستقبل قادة الاحتلال ومندوبيه.

رام الله - دنيا الوطن