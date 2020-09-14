دولي

(كورونا) حول العالم.. الإصابات نحو 29 مليوناً والوفيات 921437

(كورونا) حول العالم.. الإصابات نحو 29 مليوناً والوفيات 921437
رام الله - دنيا الوطن
يقترب إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) الجديد في العالم من 29 مليون إنسان، بعد أن سجل العالم أعلى زيادة يومية في الإصابات بالفيروس المسبب لوباء (كوفيد- 19).

فقد أظهر إحصاء لوكالة (رويترز) أن أكثر من 28.93 مليون شخص، أصيبوا بفيروس (كورونا) على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات، جراء الإصابة بوباء (كوفيد- 19) إلى 921437 حالة .

ووفقاً للإحصاء، فقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في ووهان بالصين في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة أكثر من 6.5 مليون إصابة و193,755 وفاة، وتلتها الهند من حيث عدد الإصابات بواقع 4.7 ملايين إصابة و78586 حالة وفاة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة ما يزيد على 4.3 ملايين إصابة و131625 حالة وفاة، وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت اليوم الاثنين عن تسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في جميع أنحاء العالم وبلغ 307,930 حالة إجمالا، خلال 24 ساعة.

وزاد العدد اليومي للوفيات بواقع 5537 حالة وفاة بأنحاء العالم.

وأعلنت المنظمة الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات اليومية في السادس من أيلول/ سبتمبر وهو 306,857 حالة.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجلت الولايات المتحدة والهند أكثر من ألف حالة وفاة، وأعلنت البرازيل وفاة 874.

ويعود الرقم القياسي لعدد الوفيات اليومية إلى 17 نيسان/ أبريل حين أعلنت منظمة الصحة وفاة 12,430 حالة.

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