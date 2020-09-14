تقرير لـ "دنيا الوطن" يُثير غضب نائب رئيس الوزراء ويلوم المشاركين فيه



وقال الصحفي أحمد سعيد، خلال برنامجه الإذاعي اليومي، إن مقربين من الوزير زياد أبو عمرو تواصلوا معه معاتبين على الكلام الذي صرحت به لـ "دنيا الوطن" في التقرير المنشور، ناقلين له استياء الوزير من تصريحاته.



وأضاف سعيد: "موقع دنيا الوطن، أجرى معي لقاء، وتكلمت عن الوزراء الذين قدموا لقطاع غزة، وقلت هذا غير كافٍ، وكثير من الملفات يجب الاهتمام بها، وسألوني عن الدكتور زياد أبو عمرو، وأنا قلت إن عدم وجوده تقصير منه والدكتور زياد اعترض على الكلام واعتبره نوعاً من الإساءه له".



وتابع :"لم نسئ للدكتور، ولا نتهمه بشيء، كنا نتمنى وجوده في الوفد وعدم وجوده في الوفد جعل الناس تشعر أن الزيارة عادية، ووجوده يجعل الأمر أكثر أهمية، وانتقادنا يعني أننا نقول لحضرتك نريد مزيداً من الاهتمام لقطاع غزة".



وأكمل: "رديت على الناس إلي راجعوني من قبل الدكتور زياد، ونحن لا ننتقدوا شخصياً وانتقدنا عدم حضوره، والراجل أخذ على خاطره من هالكلام واعتبره هجوم شخصي، وهذا أبداً مش هجوم وأي واحد نتحدث عنه لا نقلل منه إطلاقاً".



وفي السياق تفاعل المواطنون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع التقرير المنشور، وعبروا عن سخطهم وغضبهم من استمرار التنكر لقطاع غزة ولمعاناته، مطالبين بإقالة الوزير وتقديم إيضاحات من طرفه باتهامات التقصير الموجهة له.

رام الله - دنيا الوطنأثار تقرير صحفي، أعدته "دنيا الوطن" غضب نائب رئيس الوزراء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ودفعت مقربين منه لمراجعة الإعلاميين المشاركين في التقرير على آرائهم الإعلامية، التي أبدوها بالتقرير.