مسيرات رافضة للتطبيع غدا أمام سفارتي البحرين والإمارات في ألمانيا وعدد من المدن الأوروبية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا علي القادي، أن سلسلة فعاليات ستنظم خلال الأيام القادمة امام سفارتي الإمارات والبحرين بمشاركة الجاليات العربية والاسلامية المتواجدة هناك، رفضا للتطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي في ظل تنكرها لقرارات الشرعية الدولية.



وقال القيادي في حديث لاذاعة صوت فلسطين، اليوم الاثنين، إن مسيرة ستنظم غدا في مدينتي برلين وفرانكفورت الألمانية وعدد من الدول الاوروبية أمام سفارتي المنامة وأبو ظبي، رفضا لقرارهما التطبيع مع دولة الاحتلال، وسيتم تسليم السفراء رسائل لولي عهد الامارات وملك البحرين والمسؤولين في البلدين تؤكد أنهما انتهكتا قرارات الجامعة العربية ومبادرة السلام العربية.



وأشار إلى أن هناك تنسيق مستمر مع مختلف الجاليات العربية والاسلامية في اوروبا لتنظيم سلسلة فعاليات رافضة للتطبيع وللتأكيد على الحق الفلسطيني بإقامة دولته المستلقة.