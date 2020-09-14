معروف: لا موعد محدداً لفتح (معبر رفح).. ولا يوجد بروتوكولات لإعادة عمل الحلاقين

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن

أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أن هناك جهداً يبذل، وترتيبات لفتح (معبر رفح البري) جنوبي قطاع غزة، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد لذلك، آملاً بأن يكون فتحه خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عن ذلك.



وفي سياق أخر، أكد معروف في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن كل ما يتعلق بالقطاعات الخاصة، يتم متابعتها من جهات الاختصاص الحكومية، ولكن حتى اللحظة قرار السماح بعمل بعض القطاعات مرتبط ببروتوكولات السلامة، التي تتبعها الجهات.



وقال: "سواء ما يتعلق بأصحاب مهنة الحلاقة أو غيرهم، ينطبق عليهم الحالة العامة حول قرار المنع، ما لم يصدر عن جهة الاختصاص الحكومية، بروتوكولات إعادة العمل لهذا القطاع".



وأضاف معروف: "حتى اللحظة لم يصدر عن جهات الاختصاص الحكومية المتعلقة ببروتوكولات الصحة والسلامة الخاصة، قرار بإعادة عمل الحلاقين، وإعادة عمل محلات الحلاقة".



وفيما يتعلق بالحلاقين، الذي يمارسون مهنتهم في المنازل، أوضح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أن هذا الأمر يتعلق بثقافة الناس، فمراكز الحلاقة فيها خطورة، ويمكن انتقال العدوى، لافتاً إلى أنه لا يمكن وضع شرطي على كل بيت، يمنع الحلاق الذي يأتي لهذا المنزل.



وحول سوق الزواية، أكد معروف، أن وزارة الاقتصادي تعكف الآن على دراسة كل تفاصيل عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة، وقريباً سيكون هناك تصور واضح حول عمل هذه القطاعات، وفق إجراءات وبروتوكولات السلامة والوقاية.



وقال: "أكثر من جلسة عقدتها وزارة الاقتصادي مع مسؤولين في القطاعات المختلفة، سواء المحلات التجارية في الأسواق أو محلات الملابس، حيث إن لدى الوزارة تصوراً واضحاً للعمل، وحسب تقييم الحالة العامة، يتم استئناف العمل، ولكن الأمور حالياً لا زالت على حالها".