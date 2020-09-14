هيئة الأسرى: منذ استشهاد الأسير الخطيب وإدارة (عوفر) تمعن بانتهاك الأسرى وتستفرد بهم

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير أصدرته ظهر

اليوم الاثنين، أن الأسرى القابعين حالياً بمعتقل (عوفر) يعيشون أوضاعاً مأساوية للغاية، نتيجة لما تعرضوا له خلال الأيام الماضية من هجمة مسعورة من قبل وحدات القمع الخاصة، والتي استهدفت قسمي (19) و(20).



وبينت الهيئة، أنه منذ استشهاد الأسير داوود الخطيب، مطلع الشهر الحالي، وإدارة (عوفر) تمعن بانتهاك الأسرى وتستفرد بهم، وذلك بتنفيذ عمليات اقتحام متتالية لغرفهم وتحطيم ممتلكاتهم، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح وتكبيلهم، ورشهم بالغاز المسيل

للدموع، وعزلهم داخل الزنازين.



كما ونفذت حملة تنقلات تعسفية بحق عدد من الأسرى من بينهم

رامي هيفا، وثائر حمايل، ومحمد كعابنة، وجمعة نخلة وحمادة درامنة وأسرى آخرين، بالإضافة إلى فرض عدة عقوبات بحق الأسرى القابعين بقسمي (19) و (20) والتي تمثلت بحرمانهم من

الزيارة لمدة شهر وغرامات مالية.



وطالبت الهيئة مؤسسات المجتمع الدولي بضرورة التحرك لوقف

هذه الاعتداءات الهجمية واللاإنسانية بحق أسرانا والتي تصاعدت منذ العام الماضي، وضرورة الضغط على إسرائيل للإلتزامها بالقوانين والإتفاقيات الدولية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين،

كونهم أسرى حركات تحرر، تنطبق عليهم بنود ومواد اتفاقية جنيف الرابعة.