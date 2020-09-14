شؤون فلسطينية

الاحتلال يُطلق النار تجاه المزارعين شرقي خانيونس

الاحتلال يُطلق النار تجاه المزارعين شرقي خانيونس
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، النار تجاه المزارعين شرقي محافظة خانيونس، جنوبي قطاع غزة؛ دون إصابات.

وأفادت مصادر محلية، بإطلاق جنود الاحتلال، النار تجاه عدد من المزارعين والمواطنين، الذين يتنقلون عبر الشارع الحدودي المعروف باسم "جكر" شرقي حي أبو طعيمة شرقي بلدة عبسان الجديدة، وحي الفراحين شرقي بلدة عبسان الكبيرة.

وأشارت إلى اعتلاء عدد من قناصة الاحتلال، سواتر ترابية داخل السياج، بالتزامن مع تحرك جيبات عسكرية وجرافة في المكان.

ولفتت إلى أن المزارعين، اضطروا لمغادرة المنطقة؛ خشية على حياتهم، حيث يتعرضون في المناطق الحدودية بشكلٍ شبه يومي، لاعتداءات من قوات الاحتلال جنوب القطاع وشماله.

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