روسيا تُسجل أدنى عدد للوفيات اليومية بفيروس (كورونا) منذ أسبوع

سجلت روسيا، اليوم الاثنين، 57 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال آخر 24 ساعة، في أدنى مؤشر منذ أسبوع، بينما عاود معدل الإصابات اليومي للارتفاع، وبلغ 5509 مقابل 5449 في إحصائية، أمس.





وحسب التحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس (كورونا)، فإن حصيلة حالات الإصابة، وصلت إلى مليون و68320، منها 18635 حالة وفاة منذ بداية تفشي الوباء وفق (روسيا اليوم).





وبلغ إجمالي المتعافين 878700 بعد تماثل 2475 مريضاً للشفاء خلال اليوم الماضي، لتبقى هناك 1670985 حالة نشطة.





وحسب بيانات المركز، فإن 25,2% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.





وفي العاصمة موسكو، تم رصد 696 إصابة و11 وفاة بالفيروس خلال اليوم الماضي، مقابل 650 إصابة و14 وفاة في إحصائية الأحد، ما رفع مجموع الحالات إلى 271793 إصابة و4993 وفاة.





ومع تعافي 824 مريضاً خلال الساعات الـ 24 الأخيرة بلغ إجمالي حالات الشفاء في المدينة 170985.

رام الله - دنيا الوطن