إصابة الأسير محمد زيد بفيروس (كورونا) بسجن عوفر

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بإصابة الأسير محمد باسم حسن زيد من مدينة قلقيلية بفيروس (كورونا) في سجن (عوفر).





وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الأسير زيد، معتقل منذ أربعة أيام، وأُجري له فحص (كورونا)، لتتبين النتيجة إيجابية، أي مصاب.





وأضافت، أن محكمة (عوفر) العسكرية، قررت يوم أمس تمديد توقيفه 9 أيام؛ بذريعة استكمال التحقيق.





يذكر أنه ومنذ نهاية شهر آب/ أغسطس المنصرم، سُجلت 14 إصابة بالفيروس في (عوفر)، وهم من بين 24 حالة سُجلت بين صفوف الأسرى منذ بدء انتشار الوباء، بينهم أسيران اكتشفت إصابتهما عقب الإفراج عنهما بيوم.

رام الله - دنيا الوطن