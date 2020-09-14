شؤون فلسطينية

حزب البعث السوري: اتفاق التطبيع البحريني الإسرائيلي يُشرعن احتلال الأراضي العربية

حزب البعث السوري: اتفاق التطبيع البحريني الإسرائيلي يُشرعن احتلال الأراضي العربية
رام الله - دنيا الوطن
دان حزب البعث العربي الاشتراكي السوري، اتفاق التطبيع البحريني الإسرائيلي، معتبراً أن الاتفاق يضر بمصالح الشعب البحريني الشقيق، وأنه جزء من مخطط دولة الاحتلال الإسرائيلي القائم على مبدأ "السلام مقابل السلام"، ما يجعل من احتلال فلسطين، والجولان، وبعض الأراضي اللبنانية "حقاً مشروعاً" لدولة الاحتلال، وهذا يشكل سابقة خطيرة مهينة للبحرينيين، ولجميع أبناء الأمة العربية الشرفاء.

وقال الحزب في بيان رسمي نشر على صفحته الرسمية في (فيسبوك): "حصل ما هو متوقع منذ انفراط عقد مقاطعة دولة الاحتلال، بعد قيام بعض الدول العربية بتطبيع علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي، لذلك لم تكن صدمة التطبيع هذه كسابقاتها، لأن توقع انضمام البحرين إلى جوقة المطبعين لم يكن مفاجأة لأحد، كان مجرد تأكيد على توجه تطبيعي تقوم به بعض الأنظمة العربية تنفيذاً لسياسات الولايات المتحدة في المنطقة حول "الشرق الأوسط الكبير".

واعتبر أنه إذا كان هذا القرار التطبيعي المشين،يمثل عدواناً سافراً على القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب العربي الفلسطيني، فإن الأمر أشد خطراً من ذلك، مشيراً إلى أن هذه الخطوات التطبيعية إنما تعتبر عدواناً من الأنظمة على شعوبها وثرواتها ومصيرها، وهو عدوان على حاضر ومستقبل الأمة العربية جمعاء.

ولفت الحزب إلى أن القرار البحريني، يضر أولاً بمصالح الشعب البحريني الشقيق.

وختم الحزب بيانه بالقول: "إننا في حزب البعث العربي الاشتراكي ندين هذا القرار الذي اتخذه النظام البحريني إدانة تامة، ونحيي الرفض الواسع والمباشر لشعبنا العربي الشقيق في البحرين، ولأبناء الأمة العربية كافة، ولا يمكن لحق أن يسقط بقرار من أنظمة تابعة، فالحق هناك من يحميه، ويقاوم من أجله مهما كانت التضحيات".

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