الخليل: الاحتلال يخطر بهدم منزل وبوقف العمل بآخر في قرية التوانة

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم منزل وبوقف العمل بآخر قيد الانشاء في قرية التوانة شرق يطا بمحافظة الخليل.



وقال مراسلنا نقلا عن مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية التوانة، وأخطرت بهدم منزل المواطن محمود أبو عرام، الذي يقطنه برفقة عائلته المكونة من 10 افراد، وتبلغ مساحته 65 مترا مربعا تقريبا.



كما اخطرت المواطن مصعب محمد جبريل ربعي بوقف العمل في منزله الذي لا يزال قيد الانشاء.



وأشار رئيس مجلس قروي التوانه محمد ربعي، إلى أن هذه الاخطارات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، التي ورثوها من آبائهم، وأجدادهم، ويملكون كافة أوراقها الثبوتية، لتنفيذ مخططات استيطانية جديدة، ولتوسيع مستوطنات "افيجال وماعون وحفات ماعون وكرمئيل" المقامة جميعها على أراضي المواطنين وممتلكاتهم.



وناشد كافة المؤسسات الوطنية والحقوقية والدولية بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية، التي تدل على بلطجة سلطات الاحتلال ومستوطنيهم المدججين بالسلاح، الذين يتبادلون الأدوار ويواصلون اعتداءاتهم على المواطنين، ورعاة الماشية في مسافر يطا.