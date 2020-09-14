أبو مذكور: لم يصلنا أي شيء رسمي من السعودية حول إعادة موسم العمرة

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خاص دنيا الوطن

عقب عوض أبو مذكور، رئيس جمعة شركات الحج والعمرة في قطاع غزَّة، على الخطة التي وضعتها المملكة العربية السعودية، المتعلقة بإعادة السماح لأداء العمرة بشكل تدريجي، وفقاً للمستجدات.



وأكد أبو مذكور، في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن كل ما يدور عبارة عن معلومات، وليست متعلقة بقرار حكومي لدى السعودية، لافتاً إلى أن كل ما يجري عبارة عن توقعات.



وقال: "لو أصدرت الحكومة السعودية قراراً بذلك، لأبلغو شركات الحج والعمرة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية بذلك، ولكن لم يصلنا أي شيء من ذلك، وبالتالي هي عبارة عن تصورات، وبالتالي ليس هناك شيء رسمي حول موسم العمرة، وتكاليفه، وآلية التشغيل، وكيفية الوصول".