وزير النقل والمواصلات يكشف سبب عدم شراء أو شحن أي مركبات من الخارج

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، موسى رحال: إن التذكير الصادر عن الإدارة العامة للشؤون الفنية في الوزارة، بشأن عدم شراء أو شحن أي مركبات أو قطع غيار من الخارج، جاء التزاما بقرار الرئيس محمود عباس، بوقف التنسيق مع الطرف الآخر، وحرصاً على مصالح أبناء شعبنا.



وأوضح رحال، وفق وكالة (وفا)، أن التذكير يهدف للحفاظ على مصالح شركات استيراد المركبات، وتجنباً للأضرار المالية المترتبة على عدم الالتزام بالقرارات السابقة بوقف استيراد المركبات وقطع الغيار؛ كون هذا الموضوع يخضع للقرار السياسي.



ودعا إلى ضرورة الالتزام بعدم شراء مركبات وقطع الغيار، حيث إن اصدار الرخص للمركبات وقطع الغيار متوقف من تاريخ 3/6/2020.



ونوه إلى أن الوزارات المختصة، ستقوم بمتابعة أي مخالفات، واتخاذ إجراءات قانونية وإدراية مشددة بالخصوص، كما وأنه في حال صدور توجيهات جديدة، سيتم الإعلان عنها في حينه.