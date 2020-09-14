شؤون فلسطينية

الكشف عن آلية دخول المرضى لمستشفى الشفاء الطبي

الكشف عن آلية دخول المرضى لمستشفى الشفاء الطبي
رام الله - دنيا الوطن
ترأس مدير عام مجمع الشفاء الطبي، د. محمد أبو سلمية ، اجتماع خلية (كوفيد- 19) بحضور أعضاء خلية الأزمة، وذلك في إطار متابعة مستجدات فيروس (كورونا) والاطلاع أولاً بأول علي العمل بأقسام المجمع.

 وأكد المجتمعون على ضرورة دخول المرضى جميعاً من مركز الفرز في العيادات الخارجية، ودخول مرافق واحد فقط مع المريض، ولن يتم تغيره، وإغلاق جميع بوابات المستشفى، وإجراء فحص (PCR) لجميع المرضى والمرافقين معاً مع استمرار إجراء فحص (PCR) لجميع الطواقم العاملة بالمجمع، كما ويتم استئناف العمل بعمليات الأورام ضمن وسائل الوقاية والسلامة والإجراءات الاحترازية وفق (الرأي الحكومية).

كما أشار أبو سلمية خلال الاجتماع إلى سرعة تجهيز قسم حالات الجهاز التنفسي، والتي تحتاج إلي دخول مستشفى، وتجهيز سريري عناية مركزة للحالات المشتبه بها في (مبني القدس) الطابق الأول، والعمل علي تجهيز غرف عزل في جميع الأقسام لجميع الحالات.

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