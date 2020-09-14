محافظ الخليل: 131حالة وفاة بسبب (كورونا)... ولا نؤيد الإغلاق الكامل

قال محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري: إن الحالة الوبائية في محافظة الخليل، مسيطر عليها في كل المناطق، وعدد الإصابات في انخفاض ملحوظ، والحالات المصابة التي تتلقى علاجاً في مشافي المحافظة، يتراوح ما بين 50- 70 حالة، موضحاً باًن الوضع الاقتصادي، يشهد حالة من التعافي، ومستقر نوعاً ما.





وأضاف البكري، أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس (كورونا) وصل في محافظة الخليل منذ بداية الجائحة إلى ما يقارب الـ 15 ألف إصابة، الحالات النشطة ما بين 2300- 2400 حالة، وفقدت المحافظة بسبب الفيروس 131 مواطناً، وهذا رقم كبير جداً مقارنة بالمحافظات الأخرى.





وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية له: "نحن ضد مناعة القطيع والإغلاق الكامل، نحن مع إغلاق المناطق المصابة لفترة محدودة من أجل حصر الخارطة الوبائية".





وأضاف:" نحن بحاجة إلى تطوير الحالة الطبية في المستشفيات فالمستشفيات بحاجة لتجهيز كامل من أجل تغطية علاج المصابين بفيروس (كورونا)، والحمد لله، حتى هذه اللحظة الوضع الطبي في المحافظة تحت السيطرة".





وحول وضع المدارس في المحافظة، أشار المحافظ إلى وجود لجنة مشتركة من المحافظة والتربية والصحة والأمن، تتابع تطبيق إجراءات الوقاية من أجل سير العملية التعلمية بأفضل حالة.





وأضاف: "الوضع في المدارس تحت السيطرة ومطمئن، ولا يوجد أي إصابات من داخل المدارس ومعظم الإصابات التي حدثت كانت من خارج المدارس، سواء من الطلاب أو حتى الكادر التعليمي، ولا يوجد أي حالة من الطلاب، ذهبتإالى المشافي ومعظمها في الحجر المنزلي، تم إغلاق بعض المدارس والشعب لفترة مؤقته لأغراض التعقيم، والمدارس هي أكثر التزاماً بالإجراءات الوقائية والصحية، وهناك بعض المرافق والمنشآت والمؤسسات، تلتزم وهناك مؤسسات لا تلتزم، وهذا يعتمد على الوعي المجتمعي".





وشدد البكري على أن قاعات الأعراس مغلقة بحكم قرارات الرئيس، والحكومة الفلسطينية، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، أما بالنسبة للمآتم، فهناك التزام من قبل المواطنين، حيث يتم العزاء فقط عند المقابر.

رام الله - دنيا الوطن