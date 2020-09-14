إصدار الحكم بحق قاتل عائلة دوابشة اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن تصدر ما يسمى بمحكمة اللد المركزية الإسرائيلية اليوم الاثنين، حكمها بحق المستوطن عميرام بن أولئيل، المتهم الرئيس بإحراق عائلة دوابشة، نهاية تموز/ يوليو عام 2015 في نابلس.



وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن النيابة الإسرائيلية، ستطلب فرض عقوبة على المستوطن بالسجن المؤبد 3 مرات، إضافة إلى 40 عاماً في السجن.



وكانت المحكمة، رفضت مطالبات فريق الدفاع عن بن أولئيل، بإعادة محاكمته، والنظر في براءته، بحجة استخدامه لتصريحات للطفل أحمد دوابشة، تحدث فيها عن مشاركة عدد من المستوطنين في الهجوم آنذاك.