شؤون فلسطينية

هل بث شريط فيديو للأسرى المحتجزين بغزة مقدمة لإتمام أي صفقة تبادل مقبلة؟

هل بث شريط فيديو للأسرى المحتجزين بغزة مقدمة لإتمام أي صفقة تبادل مقبلة؟
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
كشف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) في تصريحات سابقة له، سبب الزيارات المتكررة للوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، مؤكداً أنه يتمثل في توسطه في إتمام صفقة تبادل أسرى، بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي.

فهل ينجح المسؤولون المصريون في وساطتهم، باتمام صفقة تبادل أسرى قريباً؟ وهل تبث حماس فيديو مصور للجنود الأسرى الإسرائيليين؟

أكد أشرف أبو الهول، الكاتب الصحفي في جريدة (الأهرام) المصرية، لـ "دنيا الوطن"، أن جمهورية مصر العربية، حريصة على تهدئة الأوضاع في قطاع غزة، وتجنب اندلاع حرب وعدوان جديد، لافتاً إلى أن أحد محاور تحرك الوفد المصري هو إبرام صفقة تبادل أسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وقال: "هذا الموضوع كان يجب أن يتم منذ فترة طويلة، لأن الأسرى الإسرائيليين محتجزين لدى المقاومة منذ عام 2014، وخلال هذه الفترة حدثت جولات سابقة، ولكن لم تؤد الى جديد، حيث ان اسرائيل تريد ان تعلم مصير جنودها هل هم قتلى او أحياء، وحماس تريد اطلاق سراح الذي تم تحريرهم في صفقة وفاء الاحرار".

وأضاف أبو الهول: "عندما طرح يحيى السنوار منذ أشهر قليلة، مبادرة خاصة بامكانية كشف مصير الجنود الإسرائيليين إذا ما أفرجت إسرائيل على النساء والأطفال وكبار السن، وهذا حرك المياه الراكدة، وحدثت جولات ثم تعطلت".

وأشار إلى أن هناك نوعاً من الحلحلة في هذا الملف، وأن يكون هناك فيديو تبثه حركة حماس تكشف فيه مصير الجنود الأربعة، مقابل إطلاق سراح الأسرى أصحاب الحالات الإنسانية، وبالتالي هناك حراك يمكن أن يحقق نتائج إيجابية.

وفي السياق، أكد الكاتب الصحفي، أن حماس لن تبث فيديو يوضح مصير الأسرى بدون مقابل، وهذا ما حدث أثناء فترة أسر جلعاد شاليط، متوقعاً أن تكون حماس قد جهزت شريط فيديو يظهر الأسرى الإسرائيليين الأربعة مقابل أن تطلق إسرائيل تزامناً، سراح عدد كبير من السيدات والصغار وكبار السن، ثم بعد ذلك يتم البدء بالتفاوض على هؤلاء الأسرى الإسرائيليين.

وأوضح ابو الهول، أن صفقة تبادل الأسرى، يجب أن تتم سواء آجلاً أو عاجلاً، فلا يمكن لحماس أن تحتفظ بالأسرى الإسرائيليين للأبد، فعندما أسرتهم كان هدفها مبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين، منوهاً إلى أن القضية تتمثل في الثمن الذي يدفع.

وقال: "إذا دفعت إسرائيل ثمناً مناسباً لما تطلبه حماس، وكان هناك توافق، فإن الصفقة ستتم سواء آجلاً أم عاجلاً".

بدوره، أكد الدكتور محمود العجرمي، المختص في الشأن الأمني، لـ"دنيا الوطن"، أنه وفق ما تم تسريبه خلال الايام الماضية، بأن هناك جدية الاحتلال الاسرائيلي هذه المرة، في إنجاز صفقة تبادل أسرى، وتستعيد حماس والمقاومة الاسرى والأسيرات، خاصة وأن نتنياهو تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بهذا الشأن، وعلى ضوء ذلك تحرك الوفد الأمني المصري، خلال الساعات الماضية.

وقال: "كان عنوان الزيارات، موضوع الاسرى من جهة وتثبيت التهدئة والتزام الاحتلال بذلك من جهة اخرى، وبالتالي المؤشرات تقول بأن نتنياهو بحاجة ماسة لمخارج لمأزقه المتعصي سواء بالحكومة المستقيلة او الانتخابات الرابعة، او تعامله مع ازمة (كورونا)، كما يريد ان يتوج اتفاقاته مع البحرين والامارات، بانجازات على الجبهة الداخلية الاسرائيلية".

وأضاف العجرمي: "واضح تماماً، أن بث حركة حماس لشريط فيديو للأسرى لن يكون بدون مقابل، حيث أن ذلك سيكون الخطوة الاولى لانجاز هذه الصفقة، بأن تصل معلومات مصورة بوضع الاسرى الاسرائيليين، مقابل اطلاق سراح المرضى والأطفال والاسيرات وكبار السن".

وأوضح أن هناك تأكيد من حماس أن التقدم نحو هذه الخطوة، يجب أن يسبقه اكثر من 50 أسيرا ممن اعيد اعتقالهم بعد تحريرهم في صفقة وفاء الاحرار، ويجب أن يتم اختتام خطوة صفقة وفاء الاحرار الاولى بهذه المرحلة.

من جانبه، أكد مصطفى الصواف، المحلل السياسي، لـ"دنيا الوطن"، أن تصريح هنية ليس جديداً، لافتا إلى ان الجانب المصري يسعى للوصول الى صفقة تبادل مع الاحتلال، حيث إن المقاومة اعطت الجانب المصري ما يريد.

وقال: "الأمر متعلق بالجانب الاسرائيلي، فكلما يأتي الوفد الأمني المصري يطرح الموضوع، ولكن حتى الان لم يوافق الاحتلال على شروط المقاومة الفلسطينية، لذلك موضوع صفقة التبادل مطروح دائما على طاولات البحث".

وأضاف الصواف: "حتى الآن لا يوجد ما يشير بأن هناك صفقة تبادل أسرى قريبة، ومطالبة الاحتلال بشريط فيديو للأسرى الإسرائيليين، دليل على مماطلة الاحتلال، لأنه يعلم شروط المقاومة".

وأوضح، أن شروط المقاومة، هي أنه حتى يتم فتح موضوع صفقة التبادل، يجب الإفراج عمن أعيد اعتقالهم في صفقة شاليط،  ثم بعد ذلك يتم الحديث عن شريط أو غيره.

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