مدير الطب الوقائي: تصنيف مناطق الضفة حسب اللون اعتبارًا من الأحد المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة علي عبد ربه، صباح اليوم الاثنين 14 أيلول/ سبتمبر 2020، موعد نشر تصنيف المناطق في محافظات الضفة إلى (حمراء وصفراء وخضراء).



وأفاد عبد ربه في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين)، بأنه سيتم تصنيف المناطق، وفق ما سبق أسبوعياً، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.



وأشار مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة، إلى أن هذا القرار، جاء بناء على الحالة الوبائية، وارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في الضفة.



وكانت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أجرت مساء أمس، اجتماعًا مع اللجنة الوطنية للوبائيات، واللجنة الوطنية لـ (كورونا)، وخرج الاجتماع بتوصية من خلال اعتماد نظام التصنيف الوبائي للمناطق وتقسيمها إلى مناطق حمراء، وصفراء، وخضراء، حيث يتم التعامل مع كل منطقة، وفق تصنيفها الوبائي واللون.