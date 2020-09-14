92,071 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الهند بإجمالي 4.85 مليون إصابة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية الهندية، اليوم الاثنين، تسجيل 92,071 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 4.85 مليون حالة.



وتحتل الهند ثاني أكثر دول العالم سكاناً المركز الثاني على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة من حيث إجمالي عدد حالات الإصابة، ولكنها تسجل عدد حالات إصابة يومية أكثر من الولايات المتحدة الأميركية منذ منتصف آب/ أغسطس الماضي وفق (روسيا اليوم).



وتعد حالات الوفاة منخفضة نسبيا مقارنة بعدد حالات الإصابة ولكنها تشهد ارتفاعاً.



وقالت الصحة الهندية: إن أكثر من 1100 مصاب، توفوا جراء (كوفيد- 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل مجمل عدد حالات الوفاة بسبب هذا المرض إلى 79,722 حالة.