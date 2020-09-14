دولي

92,071 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الهند بإجمالي 4.85 مليون إصابة

92,071 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الهند بإجمالي 4.85 مليون إصابة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية الهندية، اليوم الاثنين، تسجيل 92,071 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 4.85 مليون حالة.

وتحتل الهند ثاني أكثر دول العالم سكاناً المركز الثاني على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة من حيث إجمالي عدد حالات الإصابة، ولكنها تسجل عدد حالات إصابة يومية أكثر من الولايات المتحدة الأميركية منذ منتصف آب/ أغسطس الماضي وفق (روسيا اليوم).

وتعد حالات الوفاة منخفضة نسبيا مقارنة بعدد حالات الإصابة ولكنها تشهد ارتفاعاً.

وقالت الصحة الهندية: إن أكثر من 1100 مصاب، توفوا جراء (كوفيد- 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل مجمل عدد حالات الوفاة بسبب هذا المرض إلى 79,722 حالة.

أخبار ذات صلة

منظمة الصحة العالمية تُحذر من &#34;أقسى شهرين&#34; بمواجهة وباء (كورونا)

منظمة الصحة العالمية تُحذر من "أقسى شهرين" بمواجهة وباء (كورونا)

تخصيص 120 مليون شيكل للشرطة لفرض الإغلاق.. إسرائيل تسجل 3167 إصابة جديدة

تخصيص 120 مليون شيكل للشرطة لفرض الإغلاق.. إسرائيل تسجل 3167 إصابة جديدة

فعاليات احتجاجية بعدة مدن أميركية ضد توقيع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

فعاليات احتجاجية بعدة مدن أميركية ضد توقيع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

جنرال إيراني يكشف عن سلاح شبه ثقيل &#34;يختبئ في قاع المحيط&#34;

جنرال إيراني يكشف عن سلاح شبه ثقيل "يختبئ في قاع المحيط"

مركز الأمريكي يُحذر سكان برمودا من عواقب (بوليت)

مركز الأمريكي يُحذر سكان برمودا من عواقب (بوليت)

تركيا توجه رسالة شديدة اللهجة للولايات المتحدة

تركيا توجه رسالة شديدة اللهجة للولايات المتحدة

كوهين: نجري اتصالات لإبرام اتفاقيات سلام مع دول أخرى غير البحرين والإمارات

كوهين: نجري اتصالات لإبرام اتفاقيات سلام مع دول أخرى غير البحرين والإمارات

&#34;الصحة العالمية&#34;: رقم قياسي بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) بأنحاء العالم

"الصحة العالمية": رقم قياسي بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) بأنحاء العالم

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

حزب البعث السوري: اتفاق التطبيع البحريني الإسرائيلي يُشرعن احتلال الأراضي العربية

حزب البعث السوري: اتفاق التطبيع البحريني الإسرائيلي يُشرعن احتلال الأراضي العربية

النضال الشعبي يدعو أبناء الشعب الفلسطيني إلى أوسع مشاركة فاعلة

النضال الشعبي يدعو أبناء الشعب الفلسطيني إلى أوسع مشاركة فاعلة

بلدية غزة تبحث خطة التعايش مع جائحة (كورونا) بالفترة المقبلة

بلدية غزة تبحث خطة التعايش مع جائحة (كورونا) بالفترة المقبلة

الخليل: الاحتلال يخطر بهدم منزل وبوقف العمل بآخر في قرية التوانة

الخليل: الاحتلال يخطر بهدم منزل وبوقف العمل بآخر في قرية التوانة

محافظ الخليل: 131حالة وفاة بسبب (كورونا)... ولا نؤيد الإغلاق الكامل

محافظ الخليل: 131حالة وفاة بسبب (كورونا)... ولا نؤيد الإغلاق الكامل

إصدار الحكم بحق قاتل عائلة دوابشة اليوم

إصدار الحكم بحق قاتل عائلة دوابشة اليوم

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (297) فلسطيني/ة خلال أغسطس 2020

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (297) فلسطيني/ة خلال أغسطس 2020

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

منوعات

ديانا كرزون تدخل القفص الذهبي.. وغياب شقيقتها عن الحفل يثير التساؤل

ديانا كرزون تدخل القفص الذهبي.. وغياب شقيقتها عن الحفل يثير التساؤل

شاهد: محدش يقدر يتريق.. محمد رمضان يرد على أغنية &#34;نمبر 2&#34; لـ(الفيشاوي)

شاهد: محدش يقدر يتريق.. محمد رمضان يرد على أغنية "نمبر 2" لـ(الفيشاوي)

شاهد: سخرية ميس حمدان من بنات مراهقات علي الساحل

شاهد: سخرية ميس حمدان من بنات مراهقات علي الساحل

شاهد: فيفي عبده ترقص على شاطئ البحر على أغنية &#34;بالبنط العريض&#34;

شاهد: فيفي عبده ترقص على شاطئ البحر على أغنية "بالبنط العريض"

&#34;بيطلب فلوس وصور عارية&#34;.. محمد سامي بيبلغ عن مجهول ينتحل شخصيته

"بيطلب فلوس وصور عارية".. محمد سامي بيبلغ عن مجهول ينتحل شخصيته

فيديو وصور: أحمد سعد قبل وبعد عملية نحت الوجه.. شاهدوا الفرق

فيديو وصور: أحمد سعد قبل وبعد عملية نحت الوجه.. شاهدوا الفرق

شاهد: طبيب اسنان يكشف كذب &#34;فاشينيستات&#34; الخليج.. وما يروجن له

شاهد: طبيب اسنان يكشف كذب "فاشينيستات" الخليج.. وما يروجن له

شاهد تفاصيل إصابة الراقصة دينا وإبنها علي.. والسبب؟

شاهد تفاصيل إصابة الراقصة دينا وإبنها علي.. والسبب؟

شاهد: إحالة رضوى الشربيني للتحقيق بسبب &#34;الحجاب&#34;

شاهد: إحالة رضوى الشربيني للتحقيق بسبب "الحجاب"

شاهد: عروس بيروت يعود بموسم جديد في أكتوبر

شاهد: عروس بيروت يعود بموسم جديد في أكتوبر

عربي

على غير العادة.. &#34;أعيان&#34; الأردن قبل انتحابات النواب

على غير العادة.. "أعيان" الأردن قبل انتحابات النواب

حكومة شرق ليبيا برئاسة الثني تُقدم استقالتها لعقيلة صالح

حكومة شرق ليبيا برئاسة الثني تُقدم استقالتها لعقيلة صالح

وصول وزير خارجية الإمارات لواشنطن للمشاركة بالتوقيع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل

وصول وزير خارجية الإمارات لواشنطن للمشاركة بالتوقيع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل

صور أقمار صناعية جديدة تُظهر أثار الغارات الجوية على &#34;منشأة صواريخ سرية&#34; بسوريا

صور أقمار صناعية جديدة تُظهر أثار الغارات الجوية على "منشأة صواريخ سرية" بسوريا