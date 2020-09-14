شاهد: لاعب يضيع فرصة محققة أمام الشباك الفارغة بطريقة غريبة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق كرة القدم فيديو لفرصة هدف محقق خلال مباراة ميشيلين وضيفه أوستند ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري البلجيكي الممتاز لكرة القدم.





وأضاع لاعب أصحاب الأرض، أستير فرانكس البالغ 17 عاما فرصة هدف محقق عندما تعثر وسقط أرضا بطريقة غريبة أمام شباك أوستند الفارغة في الدقيقة الـ67 من عمر اللقاء وفق (روسيا اليوم).





ولسوء حظ فرانكس لاعب المنتخب البلجيكي لكرة القدم دون 19 عاما، تمكن الضيوف من الفوز بنقاط المباراة بتسجيلهم هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع برأسية متقنة عن طريق جاك هيندري، لتتجه الأنظار إلى فرانكس كمتسبب رئيسي في خسارة فريقه بعد إهداره للفرصة الذهبية في التقدم بالنتيجة.







