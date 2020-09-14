شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: إدارة "النقب" تُماطل بعلاج الأسرى المرضى وتتجاهل أوضاعهم الصحية الصعبة

هيئة الأسرى: إدارة "النقب" تُماطل بعلاج الأسرى المرضى وتتجاهل أوضاعهم الصحية الصعبة
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها اليوم الاثنين، أن إدارة معتقل (النقب) تتعمد استهداف الأسرى المرضى، وذلك بإنهاكهم طبياً، وعدم تقديم العلاج اللازم لهم، كل حسب مرضه، وبالتالي تركهم يكابدون الأوجاع.

ووثقت الهيئة في هذا السياق، عبر تقريرها ثلاث حالات مرضية، من بينها حالة الأسير محمود عمرو (48 عاماً) من بلدة دورا قضاء الخليل، والذي يعاني من مشاكل بالقلب وديسكات في الفقرة الرابعة والخامسة، ومنذ فترة جرى تحويل الأسير لعيادة معتقل (إيشل) لإجراء الفحوصات وتشخيص حالته، لكن لغاية اللحظة لم يُبلغ بالنتيجة ولم يقدم له أي جرعات علاجية لحالته الصحية الصعبة، كما ويشتكي الأسير من مرض الضغط والسكري، وهو بحاجة ماسة لعناية طبية لحالته.

بينما يمر الأسير أديب أبو حسين (47 عاماً) من مدينة جنين بوضع صحي سيئ، فهو يشتكي من اصابات بالرصاص في رجليه وحوضه تعرض لها قبل اعتقاله، مما تسبب له بآلام نتيجة لوجود بقايا شظايا في جسده، ويعاني أيضاً من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، وتكتفي إدارة المعتقل بتزويده بالدواء لعلاج الكولسترول، وتجاهل أوجاعه الأخرى.   

أما عن الأسير سائر صبح (28 عاماً) من مدينة نابلس، فهو يعاني من التهابات في الصدر، حيث تراجعت حالته بعد خوضه لاضراب الحرية والكرامة خلال عام 2017، وهو بحاجة لمتابعة طبية لوضعه الصحي.  

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