بينهم طالب بالثانوية.. الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين 14 أيلول/ سبتمبر 2020، حملة اعتقالات وتفتيش للمنازل، طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية.



وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت صباح اليوم المواطن محمد فؤاد ريان (36 عاماً)، من بلدة دير سامت في الخليل، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، طالباً في الثانوية العامة من قرية كفر عين، شمال غرب رام الله .



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، داهمت القرية، واعتقلت الفتى صالح عمر الرفاعي (17 عاماً)، بعد أن داهمت منزل عائلته، وعبثت بمحتوياته.



كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة دير سامت، عرف من أصحابها المواطن إسماعيل شاهر ريان، وعاثت بمحتوياتها خراباً، بالإضافة إلى تفتيش منازل بمحافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال، عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.