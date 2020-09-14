عاجل

  • الصحة بغزة: تسجيل (108) إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

شؤون فلسطينية

ضبط المبلغ المسروق في السطو المسلح على محل صرافة بطولكرم

ضبط المبلغ المسروق في السطو المسلح على محل صرافة بطولكرم
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت طواقم الأمن الوقائي والشرطة بطولكرم صباح اليوم الاثنين، المبلغ المسروق من شركة الخليج للصرافة بعد عدة ساعات من السطو المسلح الذي تعرض له.

وتم تسليم المبلغ لصاحب الشركة حسب الأصول وسيتم ملاحقة الجناة وضبطهم واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

أخبار ذات صلة

هل بث شريط فيديو للأسرى المحتجزين بغزة مقدمة لإتمام أي صفقة تبادل مقبلة؟

هل بث شريط فيديو للأسرى المحتجزين بغزة مقدمة لإتمام أي صفقة تبادل مقبلة؟

مستوطن يدهس عاملاً جنوب نابلس ويُصيبه بجراح خطيرة

مستوطن يدهس عاملاً جنوب نابلس ويُصيبه بجراح خطيرة

حنا عيسى: القانون الدولي يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها للمناطق التي احتلتها

حنا عيسى: القانون الدولي يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها للمناطق التي احتلتها

طالع: الأسعار المحدثة للخضروات والدجاج واللحوم بغزة

طالع: الأسعار المحدثة للخضروات والدجاج واللحوم بغزة

بينهم طالب بالثانوية.. الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة

بينهم طالب بالثانوية.. الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة

مستوطنون يجرفون أراضي في جنين

مستوطنون يجرفون أراضي في جنين

نقل الأسيرين أبو شادوف وغوادرة إلى تحقيق الجلمة

نقل الأسيرين أبو شادوف وغوادرة إلى تحقيق الجلمة

تخفيف ببعض المناطق.. استمرار حظر التجوال بغزة لليوم الـ21

تخفيف ببعض المناطق.. استمرار حظر التجوال بغزة لليوم الـ21

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

حنا عيسى: القانون الدولي يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها للمناطق التي احتلتها

حنا عيسى: القانون الدولي يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها للمناطق التي احتلتها

بينهم طالب بالثانوية.. الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة

بينهم طالب بالثانوية.. الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة

ضبط المبلغ المسروق في السطو المسلح على محل صرافة بطولكرم

ضبط المبلغ المسروق في السطو المسلح على محل صرافة بطولكرم

مستوطنون يجرفون أراضي في جنين

مستوطنون يجرفون أراضي في جنين

نقل الأسيرين أبو شادوف وغوادرة إلى تحقيق الجلمة

نقل الأسيرين أبو شادوف وغوادرة إلى تحقيق الجلمة

الاحتلال يصدر قرار اعتقال اداري بحق القيادي المضرب الرزة

الاحتلال يصدر قرار اعتقال اداري بحق القيادي المضرب الرزة

إغلاق بلدة عجة بمحافظة جنين لثلاثة أيام بسبب فيروس (كورونا)

إغلاق بلدة عجة بمحافظة جنين لثلاثة أيام بسبب فيروس (كورونا)

استقرار بأسعار صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

استقرار بأسعار صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

منوعات

شاهد: سخرية ميس حمدان من بنات مراهقات علي الساحل

شاهد: سخرية ميس حمدان من بنات مراهقات علي الساحل

شاهد: فيفي عبده ترقص على شاطئ البحر على أغنية &#34;بالبنط العريض&#34;

شاهد: فيفي عبده ترقص على شاطئ البحر على أغنية "بالبنط العريض"

&#34;بيطلب فلوس وصور عارية&#34;.. محمد سامي بيبلغ عن مجهول ينتحل شخصيته

"بيطلب فلوس وصور عارية".. محمد سامي بيبلغ عن مجهول ينتحل شخصيته

فيديو وصور: أحمد سعد قبل وبعد عملية نحت الوجه.. شاهدوا الفرق

فيديو وصور: أحمد سعد قبل وبعد عملية نحت الوجه.. شاهدوا الفرق

شاهد: طبيب اسنان يكشف كذب &#34;فاشينيستات&#34; الخليج.. وما يروجن له

شاهد: طبيب اسنان يكشف كذب "فاشينيستات" الخليج.. وما يروجن له

شاهد تفاصيل إصابة الراقصة دينا وإبنها علي.. والسبب؟

شاهد تفاصيل إصابة الراقصة دينا وإبنها علي.. والسبب؟

شاهد: إحالة رضوى الشربيني للتحقيق بسبب &#34;الحجاب&#34;

شاهد: إحالة رضوى الشربيني للتحقيق بسبب "الحجاب"

شاهد: عروس بيروت يعود بموسم جديد في أكتوبر

شاهد: عروس بيروت يعود بموسم جديد في أكتوبر

شاهد: نجم بوليوود أكشاي كومار يشرب بول البقر يوميا.. ويكشف السبب

شاهد: نجم بوليوود أكشاي كومار يشرب بول البقر يوميا.. ويكشف السبب

بليغ حمدي.. نسي موعد زواجه وترك أم كلثوم في الانتظار

بليغ حمدي.. نسي موعد زواجه وترك أم كلثوم في الانتظار

عربي

على غير العادة.. &#34;أعيان&#34; الأردن قبل انتحابات النواب

على غير العادة.. "أعيان" الأردن قبل انتحابات النواب

حكومة شرق ليبيا برئاسة الثني تُقدم استقالتها لعقيلة صالح

حكومة شرق ليبيا برئاسة الثني تُقدم استقالتها لعقيلة صالح

وصول وزير خارجية الإمارات لواشنطن للمشاركة بالتوقيع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل

وصول وزير خارجية الإمارات لواشنطن للمشاركة بالتوقيع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل

صور أقمار صناعية جديدة تُظهر أثار الغارات الجوية على &#34;منشأة صواريخ سرية&#34; بسوريا

صور أقمار صناعية جديدة تُظهر أثار الغارات الجوية على "منشأة صواريخ سرية" بسوريا