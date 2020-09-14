ضبط المبلغ المسروق في السطو المسلح على محل صرافة بطولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت طواقم الأمن الوقائي والشرطة بطولكرم صباح اليوم الاثنين، المبلغ المسروق من شركة الخليج للصرافة بعد عدة ساعات من السطو المسلح الذي تعرض له.



وتم تسليم المبلغ لصاحب الشركة حسب الأصول وسيتم ملاحقة الجناة وضبطهم واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.