الصحة بغزة: تسجيل (108) إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: إن عدد العينات التي جرى فحصها 1582 عينة، فيما سجلت 27 حالة تعافٍ جديدة من مصابي فيروس (كورونا).









وأشارت الصحة إلى أن غرفة عمليات الطوارئ، تتابع تطورات الحالة الوبائية، وتعتمد سياسات جديدة لفترة عزل المصابين والمخالطين.





وقالت: نحتاج إلى أعلى درجات المسؤولية، وتضافر الجهود من أجل الخروج من هذه المرحلة الحساسة من تفشي الوباء بأقل الخسائر، وأكثر المكاسب.





ودعت الصحة الجميع إلى عدم التراخي أو الاستهتار في إجراءات الوقاية لحظة واحدة؛ لأن "استهتارك سيقتل أحبابك".





كما أكدت على الجميع الالتزام التام بالضوابط الصحية، وارتداء الكمامة، وغسيل اليدين، والتباعد الجسدي، والابتعاد عن التجمعات من أجل سلامة الفرد والأسرة والمجتمع.

ودعت لحماية كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، والأطفال، وضعيفي المناعة، بالالتزام التام بضوابط السلامة، وعدم خروجهم من المنازل إلا للضرورة.





وختمت تقريرها اليومي قائلة: لازلنا في مرحلة الاستجابة التي تحقق التوازن بين استمرار جهود التقصي، وتلبية احتياجات المواطنين، وفق الضوابط الصحية.

غزة - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة عن تسجيل (108) إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة خلال الـ 24 الماصة .وأوضحت، أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 1927 إصابة منها: 1669 حالة نشطة، بينما بلغ عدد المتعافين 243 حالة، وارتفعت الوفيات إلى (15) حالة 14 داخل المجتمع، وواحدة ضمن العائدين.