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حكومة شرق ليبيا برئاسة الثني تُقدم استقالتها لعقيلة صالح

حكومة شرق ليبيا برئاسة الثني تُقدم استقالتها لعقيلة صالح
رام الله - دنيا الوطن
أضرم متظاهرون النار في مقر الحكومة المؤقتة بشرق ليبيا، حيث تستمر التظاهرات لليوم الرابع في بنغازي، وبعض مدن شرق ليبيا، للمطالبة بتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية، بينما قدمت حكومة شرق ليبيا برئاسة الثني، استقالتها لعقيلة صالح.
    
وقدمت الحكومة المؤقتة بشرق ليبيا، برئاسة عبد الله الثني، استقالتها خلال اجتماع طارئ لمجلس النواب الليبي، دعا إليه المستشار صالح رئيس المجلس اليوم الأحد (13 أيلول/ سبتمبر 2020)، لمناقشة أسباب تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطن في مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء.

وبحسب موقع (بوابة الوسط) الإخباري الليبي، فإن الناطق باسم مجلس النواب الليبي المنتخب بشرق ليبيا، عبد الله بليحق، أكد في بيان، تقدم حكومة عبد الله الثني باستقالتها لرئيس المجلس "وسيتم عرضها على المجلس للنظر فيها".

ومن جهة أخرى، أغلق محتجون لليوم الثالث، شوارع رئيسية بمدينة بنغازي والبيضاء والمرج في شرق ليبيا؛ احتجاجاً على الأوضاع المعيشية، وبحسب شهود عيان، فقد وصلت المظاهرات إلى مبنى رئاسة الوزراء التابع للحكومة المؤقتة، وأضرم المتظاهرون النار في مداخل المبنى.

وحثت وزارة الداخلية بالحكومة الموازية المتظاهرين في المدن الشرقية على "عدم تجاوز حقهم في التظاهر والتعبير عن آرائهم"، محذرة إياهم من أي ضرر يلحق بممتلكات الدولة، بحسب ما أفاد وزير الداخلية في بيان.

وأكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات خليفة حفتر في بيان الأحد تأييد "الجيش للتظاهرات السلمية المطالبة بمكافحة الفساد، وتحسين الأوضاع المعيشية"، وقال في هذا الصدد "نؤيد حراك الشارع؛ للمطالبة بحقوقه بدون السماح للإرهابين والإخوان -جماعة الإخوان المسلمين- باستغلالها عبر اختراق المظاهرات"، حسب البيان.

وتشهد ليبيا فوضى وصراعاً منذ سقوط نظام القذافي عام 2011 وتتنازع السلطة فيها حكومتان: حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة، ومقرها في طرابلس، ويرأسها فايز السراج، وحكومة عبد الله الثني في شرق البلاد، وهي صادرة عن مجلس النواب المنتخب، ويدعمها المشير خليفة حفتر، قائد ما يعرف بـ "الجيش الوطني الليبي".

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