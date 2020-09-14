وصول وزير خارجية الإمارات لواشنطن للمشاركة بالتوقيع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأحد، أن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين للمشاركة في التوقيع على معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل الثلاثاء، بحضور بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة إسرائيل”.



وقالت الوكالة: إن الوفد يضم مسؤولين كباراً من بينهم وزيرا الاقتصاد والصناعة، وسفيري الإمارات لدى الولايات المتحدة، والأمم المتحدة.