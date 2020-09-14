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صور أقمار صناعية جديدة تُظهر أثار الغارات الجوية على "منشأة صواريخ سرية" بسوريا

صور أقمار صناعية جديدة تُظهر أثار الغارات الجوية على "منشأة صواريخ سرية" بسوريا
رام الله - دنيا الوطن
نشرت صحيفة (جيروزاليم بوست) صوراً قالت إنها دليل على هجوم استهدف منشأة صواريخ سرية في سوريا.

وأظهرت الصور التي نشرتها شركة (إيمج سات إنترناشونال)، إصابة مبنيين في مصنع صواريخ السفيرة قرب حلب، وحددت الشركة ذلك بناء على تقرير استخباراتي، يفيد بأن الهجوم كان يهدف إلى إضعاف إنتاج الصواريخ في سوريا، وأن هذا المصنع ربما كان ينتج الصواريخ لصالح (حزب الله) وفق (الحرة).

ووقعت الغارة الجوية في السفيرة في 11 أيلول/ سبتمبر الحالي، وجاءت بعد أسبوع من غارتين جويتين أخريين في سوريا، نقلتهما وسائل إعلام النظام، وغيرها.

وتقدر الشركة، أن الغارات قد تسببت بتدمير منشأة، ربما كانت تحتوي على متفجرات، فيما تضررت منشأة أخرى، ربما كان بها آلات تصنيع.

ومن الصعب تحديد ماهية هذه المباني بناء على الصور، ولكن تبدو وكأنها من طابقين، وهي بعيدة عن الطريق، وتبدو العديد من منشآت النظام السوري مثل هذه متشابهة، وهي تتناسب مع نموذج الشبكة الإيرانية لمنشآت إنتاج الصواريخ في جميع أنحاء المنطقة.

وتكشف الشركة باستمرار عن معلومات مهمة باستخدام الأقمار الصناعية، خاصة في المواقع الحساسة، وتظهر الغارات الجوية التي تستهدف هذه المواقع، وفي الـ 3 من أيلول/ سبتمبر الحالي، كشفت الشركة عن صور لغارة جوية على مطار دمشق الدولي، وقالت: إن هذه الضربة أرسلت "رسالة استراتيجية إلى طهران".

ورجحت الشركة أيضاً، أن يكون الانفجار الذي حصل بمنشأة صواريخ سرية في خوجير بإيران، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، قد تسبب بوقف إنتاج الصواريخ مؤقتاً.

ونقلت إيران صواريخ إلى العراق، كما أرسلت صواريخ دقيقة التوجيه إلى (حزب الله) عبر سوريا، كما سعت إلى مساعدة حزب الله في بناء مصانع للصواريخ في لبنان.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت في كانون الثاني/ يناير 2009 إن إسرائيل نفذت أكثر من 1000 غارة جوية على أهداف إيرانية في سوريا.

ولدى إيران عدة مواقع في سوريا ومنها لصواريخ كروز والطائرات بدون طيار، ولديها أنظمة دفاع جوي، كما أقامت إيران قاعدة الإمام علي بمحيط البوكمال، بالقرب من الحدود العراقية، وتعرض هذا الموقع لغارات جوية عدة مرات.

وتستخدم إيران أيضاً شبكة لتهريب الأسلحة عبر قواعد T-2 و T-3 و T-4 في سوريا، وفي 3 أيلول/ سبتمبر 2020 تعرضت قاعدة T-4 بالقرب من تدمر لعدة غارات، وذكرت وسائل إعلام سورية أن الموقع نفسه تعرض للقصف في نيسان/ أبريل وتموز/ يوليو 2018، ويتهم النظام السوري إسرائيل ببعض عمليات القصف والغارات.

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صور أقمار صناعية جديدة تُظهر أثار الغارات الجوية على &#34;منشأة صواريخ سرية&#34; بسوريا

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