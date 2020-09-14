مستوطنون يجرفون أراضي في جنين

جرفت آليات تابعة للمستوطنين مساء الأحد، مساحات من أراضي قرية ظهر المالح جنوب غرب جنين، فيما منعت سلطات الاحتلال المواطنين من شق طريق في قرية العرقة القريبة.





وأفاد رئيس مجلس قروي ظهر المالح عمر الخطيب، بأن مستوطنين من مستوطنة "شاكيد" المقامة على أراضي قرية ظهر المالح (المعزولة خلف جدار الضم والتوسع العنصري) وقرى منطقة يعبد، شرعوا بتجريف 120 دونما من أصل 490 دونما، استولى عليها الاحتلال قبل عامين.





وأضاف بأن الهدف من عمليات التجريف هو إقامة تجمع استيطاني جديد محاذي لمستوطنة "شاكيد"، مشيراً إلى أن الأراضي تعود لأهالي قريتي ظهر المالح وزبدة وبلدة يعبد.





بالتزامن مع ذلك منعت سلطات الاحتلال شق طريق في قرية العرقة غرب جنين، واستولت على جرافة.





وأوضح رئيس مجلس قروي العرقة عثمان يحيى، بأن قوات الاحتلال منعت المجلس من استكمال شق الطريق الرابط بين قرية العرقة وبلدة يعبد وخربة الطرم، واحتجزت العمال لفترة من الوقت، قبل أن تستولي على جرافة كانت تعمل في الموقع.

رام الله - دنيا الوطن