تخفيف ببعض المناطق.. استمرار حظر التجوال بغزة لليوم الـ21

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رام الله - دنيا الوطن

يتواصل حظر التجوال في قطاع غزة لليوم الحادي والعشرين على التوالي، في إطار الجهود الحكومية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" بين المواطنين في القطاع.



وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم مساء يوم الأحد تخفيف إجراءات حظر التجوال في عدد من أحياء محافظة غزة، وهي: حي النصر، مخيم الشاطئ، وحي الدرج في إطار عملية التقييم المستمرة للحالة الوبائية في قطاع غزة، في ظل انتشار فيروس كورونا.



وأكد البزم في بيان صحفي على سريان ضوابط وإجراءات الوقاية والسلامة في تلك المناطق، أسوة بباقي المناطق التي تشهد تخفيفاً في محافظات القطاع.



ولفت إلى استمرار منع التحرك في جميع المحافظات والمناطق الخاضعة لقرار تخفيف إجراءات حظر التجوال، بعد الساعة 8:00 مساء، وحتى الساعة 7:00 صباحاً، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



وشدد البزم على استمرار قرار الفصل بين المحافظات، ومنع الحركة والتنقل بينها باستثناء رجال الأمن، والصحة، والمصالح التجارية الضرورية.



وأوضح أن تحرك المواطنين خلال الساعات المسموح بها يكون وفق إجراءات السلامة والوقاية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي.



وجدد التأكيد على حظر خروج الأطفال دون سن الـ 16، والمُسنين من 60 عاماً فما فوق؛ حفاظاً على سلامتهم.



ونبه إلى استمرار قرار منع التجمعات في جميع المحافظات وفق ما أُعلن سابقاً.



وبين البزم أنه يسمح بحركة المركبات داخل نطاق المناطق المسموح الحركة فيها، ويمنع استخدام الحافلات بأنواعها.



وأشار كذلك إلى السماح لأصحاب الحرف بالعمل والتنقل ضمن إجراءات السلامة والوقاية، ومنع الازدحام.



كما أكد استمرار الإغلاق الكامل لشاطئ البحر أمام المصطافين في جميع المحافظات.