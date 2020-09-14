الاحتلال يصدر قرار اعتقال اداري بحق القيادي المضرب الرزة

أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية قرار اعتقال اداري لمدة 6 شهور بحق القيادي في الجبهة الشعبية حسام حسن سعيد الرزة (63 عاماً)، من مدينة نابلس رغم خوضه إضرابا عن الطعام منذ اعتقاله قبل 11 يوماً .





وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال كانت نصبت بتاريخ 30/8/2020، كمينا في منطقة حوارة شمال نابلس للأسير المحرر الرزة وقامت باختطافه، وهو في طريقه إلى مدينة رام الله، وفور اعتقاله اعلن خوض معركة الأمعاء الخاوية للمطالبة بإطلاق سراحه .





وأضاف أنه رغم إضرابه عن الطعام أصدرت محكمة الاحتلال بحقه قرار اعتقال ادارى لمدة 6 شهور، غير أبهة بالخطورة على حياته نتيجة الإضراب كونه كبير في السن ويعاني من عدة أمراض.





وذكر أن الاحتلال يستهدف القيادي في الشعبية "الرزه" نظرا لمواقفه الوطنية وتصديه لمخططات الاحتلال، حيث يعتقل بشكل مستر، وبلغ مجموع ما امضاه في سجون الاحتلال حوالى 20 عاماً ، جزءاً منها في الاعتقال الإداري، وخاض خلال اعتقالاته المتكرر العديد من الإضرابات عن الطعام.





والرزة يعتبر أحد قيادات الجبهة الشعبية والمناضلين القدامى، وهو والد الأسير المحكوم إدارياً بدر الرزة.

رام الله - دنيا الوطن