وفق إجراءات السلامة.. الزراعة بغزة تعلن موعد بدء قطف الزيتون وتشغيل المعاصر

أعلنت وزارة الزراعة، الإثنين، عن موعد بدء قطف الزيتون وتشغيل المعاصر للموسم الزراعي 2020_2021 في المحافظات الجنوبية.





وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته الاثنين، أن موسم قطف محصول الزيتون لهذا الموسم يبدأ يوم الأربعاء الموافق 7/10/2020، لافتة إلى أنه يفضل تأخير موعد قطف محصول الزيتون خاصة الأصناف المروية والصنف النبالي المحسن إلى الأول من نوفمبر للحصول علي أفضل زيت كما ونوعا.





وأشارت الوزارة في قرارها، إلى أنه يبداً تشغيل المعاصر في المحافظات الجنوبية مع بداية قطف المحصول 7/10/2020 وبعد إتمام الشروط الفنية اللازمة، مشددة علي أصحاب المعاصر اتخاذ التدابير الصحية وإجراءات السلامة العامة حسب بروتوكول وزارة الصحة.





وأكدت الوزارة أنه سيتم تشغيل المعاصر بإشراف اللجان المكلفة من وزارة الزراعة ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة الصحة، منوهة إلى أهمية تعميم هذا الإعلان على المعاصر والبلديات والمجالس القروية والجمعيات الزراعية في كافة المحافظات الجنوبية.





وذكرت وزارة الزراعة في السياق، أنها وضعت خطة عمل خاصة بموسم الزيتون في ظل انتشار كوفيد 19، وترتكز الخطة على ثلاث نقاط أساسية وهي: أولا تأمين وتسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم لقطف محصول الزيتون، ثانيا: تسهيل نقل المحصول إلى المعاصر، وثالثا: تسهيل عمل المعاصر وفق الشروط والمعاملات المتبعة داخل المعاصر، وذلك كله مع الأخذ بإجراءات السلامة والأمن الخاصة بكوفيد 19.





رام الله - دنيا الوطن