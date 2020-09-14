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فعاليات احتجاجية بعدة مدن أميركية ضد توقيع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

فعاليات احتجاجية بعدة مدن أميركية ضد توقيع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تنظم مؤسسات الجالية الفلسطينية في عدة مدن أميركية فعاليات احتجاجية، يوم غد الثلاثاء، يوم توقيع اتفاقية التطبيع بين الامارات ودولة الاحتلال، وذلك بالتزامن مع الفعالية المركزية التي ينظمها تحالف المؤسسات الفلسطينية والعربية والقوى الديمقراطية الأميركية أمام البيت الابيض، في العاصمة الأميركية واشنطن.

ففي مدينة  شيكاغو ينظم التحالف من أجل العدالة في فلسطين وقفة احتجاجية في وسط المدينة بالتزامن مع الوقفة الرئيسة في واشنطن، رفضا لهذا الاتفاق، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية. 

وفي السياق، ينظم طلاب من أجل العدالة في فلسطين في جامعة بوسطن وقفة أمام السفارة الإماراتية، للتنديد بالاتفاق، وينظم مركز الجالية الفلسطينية في ولاية نيوجرسي تظاهرة للتنديد به.

وتقرر تنظيم الفعاليات الفرعية في المدن الأميركية استجابة لدعوة من القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية في بيانها "رقم واحد"، الذي دعا لتنظيم فعاليات احتجاجية في المدن الاميركية الى جانب الفعالية المركزية أمام البيت الأبيض.

يذكر ان هذه الوقفات الاحتجاجية الفرعية تنظم في مدن شيكاغو، وبوسطن، ونيوجرسي ومدينة دالاس بالتنسيق مع الائتلاف المنظم لفعالية واشنطن، وذلك لاتاحة المجال لمشاركة من لم يتمكنوا من السفر إلى واشنطن للاحتجاج على اتفاق التطبيع.

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