دولي

جنرال إيراني يكشف عن سلاح شبه ثقيل "يختبئ في قاع المحيط"

جنرال إيراني يكشف عن سلاح شبه ثقيل "يختبئ في قاع المحيط"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال، حسين خانزادي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني عن ميزات خارقة لغواصة تستطيع الاختباء في قاع المحيط.

وفي حديثه الذي نقلته كالة أنباء (فارس) الإيرانية، تحدث الأدميرال خانزادي عن ميزات غواصة "فاتح" الإيرانية لأول مرة على وسائل الإعلام الإيرانية.

وبين الأدميرال أن الغواصة الإيرانية الجديدة هي عبارة عن غواصة "شبه ثقيلة" محترفة تتميز بقدرات تكتيكية.

وبحسب خانزادي، تستطيع الغواصة الإيرانية النزول إلى قاع البحر ويمكنها الاختباء في قاع المحيط، وهي عملية وصفها بأنها "صعبة للغاية ومعقدة وخطيرة".

وأكد الأدميرال أن الغواصة الإيرانية قادرة على إطلاق طوربيد "والفجر" الذي تضاعف مداه ويصيب أهدافه على مسافات بعيدة، بحسب الوكالة.

وحول الأسلحة الذكية التي تستخدمها الغواصة، نوه خانزادي، إلى أن الغواصة الإيرانية تستخدم "الألغام الذكية"، وقادرة على توجيه الألغام من مسافات بعيدة إلى النقاط المطلوبة.

وتستخدم الغواصة منظومة سونار 380 درجة، مزودة بمنصات إطلاق صاروخ "جاسك" من تحت الماء، والذي لا يمكن "للعدو" حرف مساره أو إيقافه أبدا، على حد تعبير القائد الإيراني.

وكان الجيش الإيراني قد أطلق، صباح الخميس الماضي، المرحلة الرئيسية لمناورة "ذوالفقار 99 " الكبرى في بحر عمان، تحت شعار "الأمن المستدام تحت ظل الاقتدار الدفاعي"، والتي استمرت 3 أيام، بمشاركة قطع بحرية وغواصات ووحدات طيران تابعة لسلاح البحر ومنظومات رادارية وصاروخية لمقر "خاتم الأنبياء (ص)" للدفاع الجوي، إلى جانب وحدات من القوة البرية ومقاتلات القوة الجوية التابعة للجيش الايراني.

وتم خلال المناورة اختبار مجموعة من المنظومات القتالية المهمة، بما في ذلك صواريخ كروز "سطح - سطح" وكروز "ساحل - بحر" وطوربيدات وصواريخ "جو - سطح" و"سطح – جو" وراجمات الصواريخ من السفن الحربية والغواصات ووحدات الطيران والطائرات المسيرة.

وتقوم الوحدات المشاركة التابعة للجيش الإيراني بتنفيذ خطط تكتيكية هجومية ودفاعية لحماية المياه الإقليمية وخطوط المواصلات البحرية في منطقة تمتد إلى مليوني كم مربع، بدءا من شرق مضيق هرمز وبحر عمان إلى شمال المحيط الهندي، مدار 10 درجة شمال.

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