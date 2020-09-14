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دولة عربية تُعطل مواقع التواصل الاجتماعي لمنع الغش بامتحان البكالوريا

دولة عربية تُعطل مواقع التواصل الاجتماعي لمنع الغش بامتحان البكالوريا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام جزائرية، يوم الأحد، عن حظر جزئي فرضته الدولة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة امتحان البكالوريا.

وقال شبكة (الشروق) الجزائرية، إن شبكة الإنترنت شهدت تذبذبا في التدفق، وصل حد التعطيل كليا خلال ساعات الامتحانات في شهادات البكالوريا.

وأكدت أن "وزارة البريد والتكنولوجيات السلكية واللاسلكية قامت بتعطيل مواقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"توتير" وغيرهما، فور بداية امتحانات شهادة البكالوريا، كإجراء احترازي لتفادي عمليات الغش "الإلكتروني" التي أصبحت تهدد مصداقية الشهادة خلال السنوات الأخيرة".

وكانت وزارة العدل الجزائرية، فرضت عقوبات بالسجن النافذ على طلاب بالمرحلة الثانوية يوم السبت، بسبب وقائع تتعلق بغش وتسريب الامتحانات الأخيرة لشهادة التعليم المتوسط، وهي أولى عقوبات السجن في وقائع الغش.

وجاء في بيان وزارة العدل، أن "محكمة الجنح بقالمة قضت بسجن المتهم، (ب ل) وهو طالب بالثانوية بعقوبة سنة حبس نافذ و100 ألف دينار (أكثر من 750 دولار) غرامة نافذة، بعد إدانته بنشر الإجابة المتعلقة بامتحان اللغة العربية على صفحته بفيسبوك".

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