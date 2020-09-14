كحيل: خسائر قطاع الإنشاءات نتيجة (كورونا) نحو مليوني دولار يوميا..وهذه تفاصيل تأهيل البرج الإيطالي

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد أسامة كحيل، نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، أن حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع الإنشاءات، نتيجة انتشار فيروس (كورونا) المستجد، تبلغ ما يقارب 2 مليون دولار يومياً.



وفيما يتعلق بإعادة تأهيل البرج الإيطالي، الذي تم تدميره من قبل طائرات الاحتلال الاسرائيلي، إبان الحرب الاخيرة عام 2014، أكد كحيل في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن أول أمس الجمعة، تم توقع العقد الخاص بإعادة تأهيل البرج.



وقال كحيل: "بعد توقيع العقد، نحتاج الى فترة من أسبوعين لشهر تقريبا، لعملية التجهيز والشروع في العمل، حيث أن بعد توقيع العقد يستم ارساله الى ايطاليا، وهناك تتم الموافقة عليه، وهذه العملية تحتاج شهر، وخلاله يقوم المقاول بتجهيزاته من مكاتب وموقع والمخططات التجهيزية للأعمال، وبعد الشهر يتم العمل بشكل رسمي".



وأوضح كحيل، أن العقد الخاص بمشروع اعادة تأهيل البرج الإيطالي، يبلغ 3 مليون و300 ألف يورو، وهو مقدم من الحكومة الإيطالية، في إطار منحة بلغت 17 مليون يورو، حيث تم تنفيذ جزء منه وهو عبارة عن ابراج حي الندى التي تعرضت للقصف خلال الحرب الاخيرة.



وقال: "من مبلغ 17 مليون يورو، تم تخصيص مبلغ 3 مليون و300 الف يورو لإعادة إنشاء البرج الإيطالي، وما تبقى هو مخصص لأبراج حي الندى شمال مدينة غزة".