شؤون فلسطينية

أبو حسنة: عملية توزيع المواد الغذائية على اللاجئين مستمرة وافتتحنا 22 عيادة بقطاع غزة

أبو حسنة: عملية توزيع المواد الغذائية على اللاجئين مستمرة وافتتحنا 22 عيادة بقطاع غزة
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أكد عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن عملية توزيع المواد التموينية على مليون و100 ألف لاجئ فلسطيني، بدأت في مختلف مناطق قطاع غزة، ولكن في نطاق ضيق، تشمل الآلاف من الاسر من شمال القطاع حتى رفح جنوب القطاع.

وقال أبو حسنة لـ"دنيا الوطن": "عملية التوزيع ستستمر لعدة أيام، قبل البدء بالعملية الشاملة، حيث أن هذه العملية الهدف منها عمل نماذج تشمل آلاف العائلات يتم توزيع المواد الغذائية عليهم، وأن نتأكد من الاحتياطات الصحية التي تحمي موظفينا، والذين يتسلمون المواد، خصوصا أنه يتم توصيلها لبيوت المستفيدين مباشرة".

وأوضح أبو حسنة، أن هناك اجراءات صحية صارمة في هذا المجال، حتى لا يتعرض موظفو الوكالة ولا الجمهور لانتشار فيروس (كورونا).

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أوضح الناطق باسم (أونروا)، أن عملية التطبيب عن بعد، ما زالت مستمرة عبر الاتصالات على الخط الساخن، معلنا في الوقت ذاته أنه تم فتح 22 عيادة في مختلف المناطق بقطاع غزة، خاصة بالتطعيمات والحوامل وتنظيم العائلة.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الاشتراطات الصحية حول كيفية التوجه للعيادات حسب المواعيد، وكيفية تسلم الأدوية، كما أن هناك اشتراطات فنية حول كيفية التواجد في العيادة والتوجه لموظفيها.

اما فيما يتعلق بالعملية التعليمية، أكد أبو حسنة، أنه لا يوجد حتى اللحظة قرار حول اعتماد سواء التعليم المدمج او التعليم عن بعد بصورة واضحة، منوها إلى أن القرارات متعلقة بوزارة الصحة والخريطة الوبائية، لافتا إلى أن الوكالة على اتصال دائم مع وزارتي التعليم والصحة حول هذا الموضوع.

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