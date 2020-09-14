ما دور قيادة المقاومة الشعبية وهل تكون بديلة عن المقاومة المسلحة؟

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

يبدو أن الفصائل الفلسطينية، تتجه نحو تنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامين، الذي عقد قبل نحو أسبوع، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بين بيروت ورام الله.

حيث تم الاعلان عن تشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي والأخطار التي تواجهها القضية الفلسطينية، وهذا أحد مخرجات الاجتماع.

حيث أصدرت القيادة اليوم البيان الاول لها، وحددت فيه، يوم الثلاثاء المقل 15 أيلول/ سبتمبر يوم غضب شعبي، على أن يكون يوم الجمعة يوماً للحداد، تُرفع فيه الأعلام السوداء شجباً لاتفاق "أمريكا- إسرائيل- الإمارات- البحرين" في كل الساحات والمباني والبيوت، ويترافق مع ذلك فعاليات، تشمل كل نقاط التماس على أراضي المحافظات الشمالية.

ولكن هل تعتبر هذه المقاومة الشعبية التي أعلن عنها، ستكون عوضاً عن المقاومة المسلحة؟

أكد الدكتور أحمد رفيق عوض، المحلل السياسي، أن مسألة المقاومة الشعبية والبيان الصادر عنها، واحد من مخرجات اجتماع الامناء العامين، لافتا إلى أن الفصائل تريد ان تعطي جمهورها احساسا بأن تم الوصول الى اولى درجات الوحدة.

وقال عوض: "لا تستطيع الفصائل بعد الاجتماع، أن تخذل الجمهور، وبالتالي هذا البيان جزء من التوحد، ورسالة للمحتل بأن المقاومة الشعبية يمكن خوضها موحدين، وبحسب البيان فإن الامر اقتصر على المسيرات ورفع الاعلام والوقفات الاحتجاجية، ولا تتطور للمقاومة المسلحة".

وأضاف: "المقاومة المسلحة في الضفة الغربية صعبة كثيراً، وبالتالي تم الاكتفاء ببيان المقاومة الشعبية، ولكن تطبيق البيان قد لا يحدث، لأن الجمهور قد لا يكون جاهزا، وبالتالي المسألة بخواتيمها والتطبيق".

ورأى المحلل السياسي، أن المقاومة المسلحة خيار مطروح دائما، ولكن في ظروف الشعب الفلسطيني صعب، وكلفتة وخسائرها عالية، وقد لا تؤتي نائجاً كبيرة.

من جانبه، أكد محمد أبو هربيد، المحلل السياسي لـ"دنيا الوطن"، أن المقاومة الشعبية لن تكون عوضا عن المقاومة المسلحة، لافتا إلى ان الاخيرة موجودة، والسلاح له دوره ووقته في مراحل مناسبة، لكن لا يتم الاتفاق عليها بين المكونات الفصائلية مختلفة التوجهات.

وقال أبو هربيد: "الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية على قاسم مشترك وهو المقاومة الشعبية، يعتبر نجاحاً، وبالتالي هذه خطوة مهمة على طريق الاتفاق المشترك لمواجهة التحديات، لكن في مرحلة ما ستقتنع بعض الفصائل بأن المقاومة الشعبية لن تكون كافية في مواجهة الاحتلال، وانما سيكون هناك أساليب خشنة، وبالتالي المقاومة المسلحة موجودة ليست لفصيل واحدة، وانما هي سلاح في يد كل الفصائل بما فيها حركة فتح".

واوضح أبو هربيد أن المرحلة المقبلة، صعبة تحتاج الى المقاومة الشعبية وإلى السلاح العسكري يحمل المقاومة الشعبية.

وفي السياق، أكد المحلل السياسي، أن دور المقاومة الشعبية في هذه المرحلة، يتمثل في مجموعة من الانشطة المشتركة التي تكون ضامة وتحتوي كل مكونات الشعب الفلسطيني، بالاضافة الى أنها تقطع الطريق عن كل متخاذل الذي يعمل على فتك عضد الوحدة الوطنية، كذلك انها تؤكد أن الانقسام يجب أن ينتهي.

وقال: "بالاضافة إلى ذلك، أن هناك كل المشاريع التصفوية من حل الدولتين والسلام التي تدعيه اسرائيل، أصبحت غير ذات فاعلية ومؤثرة لدى الشعب الفلسطيني، وبالتالي هذه المسؤولية التي يجب ان تتبناها الوحدة المشتركة للمقاومة وان تعلن عن موقف صلب موحد، وأن تعلن الوحدة في كافة المحافل الدولية، وتقف خلف القيادة".

من جانبه، أكد اللواء واصف عريقات، المختص في الشأن العسكري، لـ"دنيا الوطن"، أن دور المقاومة الشعبية، بحسب ما جاء في البيان الاول لها، يتمثل في دعوة للاصطفاف الشعبي وترتيب البيت الفلسطيني، ورد الاعتبار للنضال الجماهيري والكفاح الشعبي، والمقاومة الشعبية بشمولية اجتماعية وسياسية وثقافية بوتيرة تصاعدية تتطور بديناميكية ذاتيا، وصولا للعصيان الشامل في مواجهة الاحتلال حتى انجاز الاستقلال مستندين على الوحدة الوطنية ودعم العمق الشعبي العربي والإسلامي لمناهضة كل المشاريع المضادة.

وأشار عريقات، إلى أن المقاومة الشعبية لن تكون بديلا عن المقاومة المسلحة، بل هي تمهيد لها، ومرحلة من مراحلها، مبينا أن المقاومة بأشكالها كافة حق مشروع للشعب الفلسطيني؛ لإزالة الاحتلال.





وقال: "إذا ما دعت الحاجة للمقاومة المسلحة، سيتم العودة لها وهذا يعتمد على قدرة المقاومة الشعبية من تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية العليا، خاصة في مجال الاستقلال وبناء الدولة الوطنية المستقلة".



