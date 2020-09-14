أبو الريش: الاحتلال يتجه لتنفيذ التفاهمات الأخيرة جزئياً.. يتم ادخال مواد البناء واطارات السيارات

خاص دنيا الوطن

أكد رامي أبو الريش، مدير عام التجاري والمعابر في وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، أن معبر كرم أبو سالم التجاري، يعمل بشكل جيد، لافتا إلى أن الاحتلال استأنف ادخال بضائع الاحذية والملابس، حيث أن البضائع كانت في السابق ممنوعة من الدخول لغزة باستثناء المواد الغذائية والسلع الاساسية والمستلزمات الطبية.

وقال أبو الريش لـ"دنيا الوطن": "يبدو ان الاحتلال يتجه لتنفيذ التفاهمات المبرمة بشكل جزئي، حيث أنه لا يزال يتبع سياسة لوي الذراع فيما يتعلق المواد الخام المدخلة للمصانع، حيث يصر على منع هذه المواد ذات الاستخدام الصناعي، وهذا يعطل بشكل كبير عمل المصانع، والذي يؤدي الى زيادة البطالة".

وأشار أبو الريش إلى أن الاحتلال، يدخل المواد الغذائية والمسلتزمات الطبية ومواد البناء واطارات السيارات.