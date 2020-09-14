جامعة فلسطين تبدأ في إقامة مستشفى الجامعي التعليمي الطبي



وأكد السيد كاظم دغمش أنه "اقترب حلم جامعة فلسطين لأن يكون لها مستشفى تعليمي، وأنه جاري العمل على تصميم المستشفى الجامعي التعليمي وفق المواصفات والمتطلبات الأكاديمية ليلبي احتياجات الطلبة، وبهذا سيصبح المستشفى أحد

المرافق التدريبية لطلبة كليات الطب بالجامعة، وسيصبح المستشفى أحد المرافق التدريبية لكل التخصصات الطبية الأساسية بما يشمل طب الأسنان والدكتور صيدلي والصيدلة.





كما أن الجامعة تسعى للحصول على اعتماد كلية الطب البشري.

كما أثنى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور جبر الداعور على البدء بإنشاء المستشفى مؤكدًا أنها نقلة نوعية للجامعة وتهدف لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.





وفي ختام حديثه أكد السيد كاظم دغمش "أنه لن يقف التطوير عند ذلك، فالجامعة وضمن فلسفتها والتي تهدف لخدمة طلبتها والمجتمع تعمل على توفير كل الإمكانيات الممكنة والمتاحة لتطوير الجامعة وكلياتها ومختبراتها ومرافقها بما يضمن سير

العملية التعليمية بالشكل المطلوب وخاصة في ظل التطور المستمر للعملية التعليمية والذي يتطلب مواكبته بشكل مستمر".

وأكد أن الأعمال الإنشائية في المشروع تسير وفق التوقيت الزمني المحدد وأن المستشفى الجامعي الأكاديمي والطبي سيحقق العديد من الأهداف منها تلك المتعلقة بتقديم خدمات طبية وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات الطبية العالمية، إضافة إلى توفير فرصة التدريب المتقدم لطلبة كليات الطب بجامعة فلسطين، كما سيتيح الفرصة لأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بالجامعة لممارسة مهنتهم الطبية.