شؤون فلسطينية

جامعة فلسطين تبدأ في إقامة مستشفى الجامعي التعليمي الطبي

جامعة فلسطين تبدأ في إقامة مستشفى الجامعي التعليمي الطبي
رام الله - دنيا الوطن
جامعة فلسطين تبدأ في إقامة مستشفى الجامعي التعليمي الطبي
صرح رئيس مجلس إدارة جامعة فلسطين السيد كاظم دغمش بأن الجامعة بدأت الخطوات العملية لإنشاء مستشفى جامعة فلسطين الجامعي التعليمي.

وأكد أن الأعمال الإنشائية في المشروع تسير وفق التوقيت الزمني المحدد وأن المستشفى الجامعي الأكاديمي والطبي سيحقق العديد من الأهداف منها تلك المتعلقة بتقديم خدمات طبية وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات الطبية العالمية، إضافة إلى توفير فرصة التدريب المتقدم لطلبة كليات الطب بجامعة فلسطين، كما سيتيح الفرصة لأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بالجامعة لممارسة مهنتهم الطبية.

وأكد السيد كاظم دغمش أنه "اقترب حلم جامعة فلسطين لأن يكون لها مستشفى تعليمي، وأنه جاري العمل على تصميم المستشفى الجامعي التعليمي وفق المواصفات والمتطلبات الأكاديمية ليلبي احتياجات الطلبة، وبهذا سيصبح المستشفى أحد
المرافق التدريبية لطلبة كليات الطب بالجامعة، وسيصبح المستشفى أحد المرافق التدريبية لكل التخصصات الطبية الأساسية بما يشمل طب الأسنان والدكتور صيدلي والصيدلة.

كما أن الجامعة تسعى للحصول على اعتماد كلية الطب البشري.
كما أثنى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور جبر الداعور على البدء بإنشاء المستشفى مؤكدًا أنها نقلة نوعية للجامعة وتهدف لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.

وفي ختام حديثه أكد السيد كاظم دغمش "أنه لن يقف التطوير عند ذلك، فالجامعة وضمن فلسفتها والتي تهدف لخدمة طلبتها والمجتمع تعمل على توفير كل الإمكانيات الممكنة والمتاحة لتطوير الجامعة وكلياتها ومختبراتها ومرافقها بما يضمن سير
العملية التعليمية بالشكل المطلوب وخاصة في ظل التطور المستمر للعملية التعليمية والذي يتطلب مواكبته بشكل مستمر".

أخبار ذات صلة

نقابة العاملين بـ &#34;القدس المفتوحة&#34; تصدر بياناً بشأن الأحداث في فرع الخليل

نقابة العاملين بـ "القدس المفتوحة" تصدر بياناً بشأن الأحداث في فرع الخليل

الصالحي: الرئيس وضع الكرة بملعب الجميع والآن لا يوجد سبب للمماطلة

الصالحي: الرئيس وضع الكرة بملعب الجميع والآن لا يوجد سبب للمماطلة

حماس تُعلق على ما تناوله برنامج &#34;ما خفي أعظم&#34; تحت عنوان (الصفقة والسلاح)

حماس تُعلق على ما تناوله برنامج "ما خفي أعظم" تحت عنوان (الصفقة والسلاح)

العاروري: نأمل الوصول قبل نهاية العام لتفاهم وطني شامل لإجراء الانتخابات لكافة المؤسسات

العاروري: نأمل الوصول قبل نهاية العام لتفاهم وطني شامل لإجراء الانتخابات لكافة المؤسسات

الهندي: المطلوب جدول زمني وخارطة طريق لإنهاء الانقسام وبناء مرجعية تعبر عن الجميع

الهندي: المطلوب جدول زمني وخارطة طريق لإنهاء الانقسام وبناء مرجعية تعبر عن الجميع

جنين: تمديد إغلاق قرية الفندقومية لثلاثة أيام إضافية

جنين: تمديد إغلاق قرية الفندقومية لثلاثة أيام إضافية

الرجوب: نأمل خلال الأسابيع المقبلة التوافق على جدول زمني لإجراء الانتخابات

الرجوب: نأمل خلال الأسابيع المقبلة التوافق على جدول زمني لإجراء الانتخابات

هنية: مُتفقون على التنسيق بين كل القوى الفلسطينية

هنية: مُتفقون على التنسيق بين كل القوى الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

نقابة العاملين بـ &#34;القدس المفتوحة&#34; تصدر بياناً بشأن الأحداث في فرع الخليل

نقابة العاملين بـ "القدس المفتوحة" تصدر بياناً بشأن الأحداث في فرع الخليل

جامعة فلسطين تبدأ في إقامة مستشفى الجامعي التعليمي الطبي

جامعة فلسطين تبدأ في إقامة مستشفى الجامعي التعليمي الطبي

جنين: تمديد إغلاق قرية الفندقومية لثلاثة أيام إضافية

جنين: تمديد إغلاق قرية الفندقومية لثلاثة أيام إضافية

هنية: مُتفقون على التنسيق بين كل القوى الفلسطينية

هنية: مُتفقون على التنسيق بين كل القوى الفلسطينية

الخارجية: ارتفاع حالات الوفاة في صفوف جالياتنا بسبب (كورونا) إلى 252

الخارجية: ارتفاع حالات الوفاة في صفوف جالياتنا بسبب (كورونا) إلى 252

فلسطين: توصية باعتماد نظام التصنيف الوبائي للمناطق وتقسيمها إلى حمراء وصفراء وخضراء

فلسطين: توصية باعتماد نظام التصنيف الوبائي للمناطق وتقسيمها إلى حمراء وصفراء وخضراء

محافظ سلفيت يُصدر قراراً بشأن عدة مدارس بالمحافظة

محافظ سلفيت يُصدر قراراً بشأن عدة مدارس بالمحافظة

نيابة غزة: نتابع كافة الإجراءات القانونية في كافة محافظات القطاع

نيابة غزة: نتابع كافة الإجراءات القانونية في كافة محافظات القطاع

منوعات

شاهد: نجم بوليوود أكشاي كومار يشرب بول البقر يوميا.. ويكشف السبب

شاهد: نجم بوليوود أكشاي كومار يشرب بول البقر يوميا.. ويكشف السبب

بليغ حمدي.. نسي موعد زواجه وترك أم كلثوم في الانتظار

بليغ حمدي.. نسي موعد زواجه وترك أم كلثوم في الانتظار

شاهد: توقيف نجمة هندية في إطار التحقيقات بانتحار &#34;شوشانت راشبوت&#34;

شاهد: توقيف نجمة هندية في إطار التحقيقات بانتحار "شوشانت راشبوت"

عمرو دياب ونانسي عجرم يتصدّران قائمة فوربس للشخصيات الأكثر تأثيراً

عمرو دياب ونانسي عجرم يتصدّران قائمة فوربس للشخصيات الأكثر تأثيراً

بعد السرطان.. إصابة الفنانة العمانية فخرية خميس بفيروس (كورونا)

بعد السرطان.. إصابة الفنانة العمانية فخرية خميس بفيروس (كورونا)

شاهد كيف تفاعل الفنانين مع جريمة (اغتصاب وقتل) طفل بالمغرب

شاهد كيف تفاعل الفنانين مع جريمة (اغتصاب وقتل) طفل بالمغرب

شاهد: أحمد الفيشاوى يسخر من محمد رمضان في &#34;نمبر 2&#34; ويخرج الكليب لنفسه

شاهد: أحمد الفيشاوى يسخر من محمد رمضان في "نمبر 2" ويخرج الكليب لنفسه

شاهد: هل تدخل &#34;زينب فياض&#34; ابنة &#34;هيفاء وهبي&#34; عالم الغناء؟

شاهد: هل تدخل "زينب فياض" ابنة "هيفاء وهبي" عالم الغناء؟

شاهد: لبلبة تودع الصيف بجلسة تصوير &#34;مثيرة&#34; على البحر

شاهد: لبلبة تودع الصيف بجلسة تصوير "مثيرة" على البحر

شاهد: ماذا يقول حسن الرداد عن شائعة طلاقه؟ وما عِلاقة أمينة خليل؟

شاهد: ماذا يقول حسن الرداد عن شائعة طلاقه؟ وما عِلاقة أمينة خليل؟

عربي

الأردن يُسجل أعلى معدل إصابات يومية بفيروس (كورونا)

الأردن يُسجل أعلى معدل إصابات يومية بفيروس (كورونا)

السعودية: سيتم الإعلان عن خطة لإعادة السماح بأداء العمرة تدريجياً وفق المستجدات

السعودية: سيتم الإعلان عن خطة لإعادة السماح بأداء العمرة تدريجياً وفق المستجدات

أبرز رجل دين بحريني يعلن معارضته اتفاقات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل

أبرز رجل دين بحريني يعلن معارضته اتفاقات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل

بري ردا على التسريبات حول الاتصال مع ماكرون: غير دقيق

بري ردا على التسريبات حول الاتصال مع ماكرون: غير دقيق