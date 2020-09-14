كوهين: نجري اتصالات لإبرام اتفاقيات سلام مع دول أخرى غير البحرين والإمارات
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس جهاز (موساد) في إسرائيل، مساء يوم الأحد: إن تل أبيب تجري مزيدًا من الاتصالات، مع دول أخرى عير البحرين والإمارات.
قال رئيس جهاز (موساد) في إسرائيل، مساء يوم الأحد: إن تل أبيب تجري مزيدًا من الاتصالات، مع دول أخرى عير البحرين والإمارات.
ونقلت قناة (كان) عن كوهين قوله، قبل مغادرته إلى واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "نجري المزيد من الاتصالات لإبرام اتفاقيات سلام مع دول أخرى غير البحرين والإمارات."
وتوقع إسرائيل ودولة الإمارات يوم الثلاثاء في البيت الأبيض، وبرعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقاً يقضي بتطبيع العلاقات بين الجانبين.
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