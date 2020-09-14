"الصحة العالمية": رقم قياسي بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) بأنحاء العالم
رام الله - دنيا الوطن
سجلت منظمة الصحة العالمية، رقماً قياسياً، لعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) بأنحاء العالم ليوم الأحد.
وأضافت: أن الهند والولايات المتحدة والبرازيل سجلت أكبر الزيادات، بينما زاد العدد اليومي للوفيات بواقع 5537 ليصل الإجمالي إلى 917 ألفا و417 حالة وفاة بأنحاء العالم.
سجلت منظمة الصحة العالمية، رقماً قياسياً، لعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) بأنحاء العالم ليوم الأحد.
وبلغ عدد الإصابات، وفق ما ذكرت المنظمة على موقعها الالكتروني، 307 آلاف و930 حالة إجمالا خلال 24 ساعة.
وأضافت: أن الهند والولايات المتحدة والبرازيل سجلت أكبر الزيادات، بينما زاد العدد اليومي للوفيات بواقع 5537 ليصل الإجمالي إلى 917 ألفا و417 حالة وفاة بأنحاء العالم.
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