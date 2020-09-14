"الصحة العالمية": رقم قياسي بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) بأنحاء العالم





وبلغ عدد الإصابات، وفق ما ذكرت المنظمة على موقعها الالكتروني، 307 آلاف و930 حالة إجمالا خلال 24 ساعة.



وأضافت: أن الهند والولايات المتحدة والبرازيل سجلت أكبر الزيادات، بينما زاد العدد اليومي للوفيات بواقع 5537 ليصل الإجمالي إلى 917 ألفا و417 حالة وفاة بأنحاء العالم.

رام الله - دنيا الوطنسجلت منظمة الصحة العالمية، رقماً قياسياً، لعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) بأنحاء العالم ليوم الأحد.