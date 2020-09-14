الصالحي: الرئيس وضع الكرة بملعب الجميع والآن لا يوجد سبب للمماطلة





وشدد على أننا أمام خطر وجودي، ولهذا اعتقد أن الإحساس لهذا الخطر الموجود، الذى لدى شعبنا والقوى السياسية، هو المعيار، لافتاً إلى أن هذا موقف متقدم من كافة القوى، والرئيس وضع الكرة في ملعب الجميع، والآن لا يوجد سبب للمماطلة.



وقال: علينا أن نطلق الطاقة الإبداعية، وأن يعود الانتصار لفلسطين، بعد أن ساد التشكيك، بسبب الانفقسام ، وعلينا أن نعالج نواقصنا وأخلاقنا.



وأكد الصالحي، أنه بالنسبة للانتخابات فهي استحقاق، ولكن نحن لا نريد استمرار الدوران في نفس الخانة السياسية الفارغة، لا نريد نجدد المرحلة الانتقالية، وبالتالي الانتخابات معيار أساسي، وهناك معركة في القدس، وكيف تجري الانتخابات في القدس.



رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لحزب (الشعب) الفلسطيني، بسام الصالحي: إن التوجه من خلال بيان القيادة الوطنية الموحدة، يعكس وحدة الموقف الفلسطيني، وهذا أمر مهم.وأشار في تصريحات لبرنامج "ملف اليوم" عبر (تلفزيون فلسطين)، إلى أن هناك أهدافاً عامة، وبالتالي ومن الناحية السياسية أعطينا مظلة للموقف، يسمح باستمرار كل الطاقات.وشدد على أننا وضعنا قضية إنهاء الاحتلال كقضية مركزية، أمام الجميع، وأمام أنفسنا والمجتمع الدولي، والآن الشعب الفلسطيني، أمام المخاطر، وضع إنهاء الاحتلال كقضية مركزية عاجلة، والموضوع الأساسي كيف يتم إنهاء الاحتلال، والطريق إلى ذلك، المقاومة الشعبية.وقال الصالحي: إن البيان أعطى إشارة الطريق وحسن الخيار أمام الجميع، ونحن مقدمون لحماية شعوبنا، وفي ظل المخاطر الكبيرة، كان علينا كخطوة أولى أن نتوحد، والآن الرسالة التي صدرت، هي رسالة طمأنينة، ونثبت أمام المجتمع الدولي، بأن الفلسطينيين ليسوا معدومي الوسائل.وأضاف الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني: أن اليوم كل الرواية الفلسطينية على المحك، وكل ما تفعله الإدارة الأمريكية والحركة الصهيونية وبتواطؤ رجعي عربي، والتمادي القائم، يفرض على الجيل الفلسطيني، ليس أن يخمي المستقبل والحاضر، ولكن أن يحمي الإرث المقبل.