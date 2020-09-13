شؤون فلسطينية

العاروري: نأمل الوصول قبل نهاية العام لتفاهم وطني شامل لإجراء الانتخابات لكافة المؤسسات

العاروري: نأمل الوصول قبل نهاية العام لتفاهم وطني شامل لإجراء الانتخابات لكافة المؤسسات
صالح العاروري
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صالح العاروري، اليوم الأحد: إننا نعيش أخطر مراحل القضية الفلسطينية، ونؤمن أن الشعوب العربية لا توافق على التطبيع، والتخلي عن شعب فلسطين.

وأضاف في تصريحات لبرنامج (ملف اليوم) عبر (تلفزيون فلسطين): أننا نعمل متجاوزين مساحات الخلاف، وسيكون لهذه الخطوات مستقبل واعد للقضية الفلسطينية، مشدداً على أن المقاومة الشعبية ليست جديدة، وعلينا ونحن نتعلم من الماضي، خاصة وأننا متفقون على نفس الأهداف في مواجهة الاحتلال، وتخلي بعض الأنظمة عن القضية الفلسطينية.

وأكد العاروري أن على كل رافض للاحتلال والعدوان، أن يعبر عن موقفه يوم الثلاثاء المقبل، لأن الوضع لا يحتمل الحياد.

وقال: نأمل أن نصل قبل نهاية العام لتفاهم وطني شامل على إجراء الانتخابات لكافة المؤسسات الفلسطينية، مشيراً إلى أننا "متفقون على كل ما صدر في بيان القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية"، وعلينا إيصال رسالة بأن المطبعين معزولون، ويجب تسخير الوسائل كافة لتحقيق ذلك.

وشدد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، على أننا نريد التقدم في كافة المسارات، بإنهاء الانقسام، وإعادة بناء منظمة التحرير، وسنبدأ بالمقاومة الشعبية.

وقال: سنتقدم في المسارات الأخرى في إنهاء الانقسام والشراكة الوطنية من خلال منظمة التحرير، وعلى أسس ديمقراطية، وفي موضوع الانتخابات في هذا الوقت، ليس الهدف منه التنافس بين الفصائل، بل الانتخابات، ستكون أحد أدواتنا في تحدي الاحتلال، بأن هذا الشعب له أناس منتخبون، يعبرون عنه.

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