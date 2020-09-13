جنين: تمديد إغلاق قرية الفندقومية لثلاثة أيام إضافية
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، تمديد إغلاق قرية الفندقومية، لمدة ثلاثة أيام إضافية، ابتداءً من مساء اليوم الأحد.
قرر محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، تمديد إغلاق قرية الفندقومية، لمدة ثلاثة أيام إضافية، ابتداءً من مساء اليوم الأحد.
جاء ذلك، نتيجة لتصاعد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في القرية، مشيراً إلى أن الإغلاق، يشمل كافة المؤسسات والقطاعات والمرافق، باستثناء الصيدليات والمخابز.
كما يشمل الإغلاق المنع القطعي لتنقل الأفراد من وإلى قرية الفندقومية، وتحت طائلة المساءلة القانونية، بمن فيهم موظفو القطاعين الحكومي والخاص، وسائقو مركبات التاكسي والعمومي.
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