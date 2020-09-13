جنين: تمديد إغلاق قرية الفندقومية لثلاثة أيام إضافية

جاء ذلك، نتيجة لتصاعد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في القرية، مشيراً إلى أن الإغلاق، يشمل كافة المؤسسات والقطاعات والمرافق، باستثناء الصيدليات والمخابز.





كما يشمل الإغلاق المنع القطعي لتنقل الأفراد من وإلى قرية الفندقومية، وتحت طائلة المساءلة القانونية، بمن فيهم موظفو القطاعين الحكومي والخاص، وسائقو مركبات التاكسي والعمومي.